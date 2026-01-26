Головна Світ Політика
Сяо Сяо та Лей Лей летять у Китай: в Японії прощаються з улюбленими пандами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Панди Сяо Сяо та Лей Лей
фото: соціальні мережі

Ведмежата-близнюки Сяо Сяо та Лей Лей покинуть токійський зоопарк Уено у вівторок, 27 січня

Японські зоопарки залишаються з порожніми вольєрами, оскільки Китай масово відкликає своїх великих панд. Цей крок став частиною політичного тиску Пекіна на Токіо через розбіжності у питаннях безпеки та Тайваню. Окрім економічних санкцій, як-от заборона на імпорт морепродуктів та експорт металів, КНР використовує «панда-дипломатію» як важіль впливу, залишаючи японські міста без головних туристичних символів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Особливо болісно розставання пережили у Сірахамі – курортному містечку, чия економіка роками базувалася на любові до цих тварин. Після того, як Китай вирішив не продовжувати оренду і забрав минулого року чотирьох ведмедів, місцеві магазини сувенірів та тематичні ресторани опинилися в підвішеному стані. Експерти пов'язують це з протайванською позицією мера Сірахами, що стало приводом для «ведмежого» покарання від Пекіна.

Схожа ситуація розвернулася зараз в столичному зоопарку Уено, де попрощалися з улюбленцями публіки – Сяо Сяо та Лей Лей. Доглядачі, які виховували цих панд із першого дня життя, сподіваються, що приміщення, розроблені спеціально під цей вид, не доведеться переробляти для інших тварин. Директор з догляду Хітоші Судзукі зазначає, що заклади наразі планують зберегти у первісному стані, маючи надію на майбутнє повернення панд до Японії.

Попри те, що прем'єрка Санае Такаїчі намагалася пом'якшити свої попередні гострі висловлювання, назвавши їх «гіпотетичними», Китай продовжує вимагати офіційних вибачень. На тлі цієї напруги Такаїчі призначила дострокові вибори на 8 лютого, щоб зміцнити свою позицію. Поки політики ведуть словесні війни, японські науковці намагаються зберегти хоча б мінімальну співпрацю з Китаєм у сфері розведення рідкісних видів, проте визнають, що доля панд у Японії наразі повністю залежить від дипломатичних домовленостей.

Нагадаємо, на початку листопада 2025 року прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті виголосила в парламенті заяву, яка має юридичну силу: спроба Китаю блокувати чи захопити Тайвань є «питанням виживання» для Японії. Це дає Токіо законне право розгортати Сили самооборони за межами країни. За два дні міністр оборони Шінджіро Коідзумі підтвердив, що на острові Йонаґуні, розташованому лише за 110 км від Тайваню, будуть розміщені ракети середньої дальності. Пекін відреагував.

До слова, Китай ввів повну заборону на імпорт японських морепродуктів. Приводом для офіційного рішення названо «побоювання щодо скидання в океан очищеної води з АЕС «Фукусіма», проте цей крок відбувається на тлі різкого загострення дипломатичної напруги між двома країнами через ситуацію довкола Тайваню.

