Скільки часу Україна зможе воювати без грошей ЄС: прогноз Reuters

Європа зацікавлена в тому, щоб Україна продовжувала отримувати фінансування

Агентство стверджує, що без європейської допомоги Україна ризикує програти війну

Європейський Союз сьогодні, 18 грудня, вирішуватиме як фінансувати Україну у наступних роках, аби вона змогла продовжувати відбивати російський наступ. Без допомоги ЄС в України закінчаться гроші в другому кварталі 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство наголосило, що найкращим варіантом фінансування України є використання заморожених російських активів. Однак це питання досі залишається невирішеним.

Європа розглядає війну як загрозу своїй безпеці і зацікавлена в тому, щоб Україна продовжувала отримувати фінансування і протистояла агресії. Крім того, європейські лідери також хочуть продемонструвати свою рішучість і силу після того, як президент США Дональд Трамп назвав їх «слабкими».

Євросоюз вивчає можливість використання 210 млрд євро активів Центрального банку РФ, як основу для надання позики Україні. «Ставки високі, оскільки без фінансової допомоги ЄС в України закінчаться гроші в другому кварталі наступного року, і вона, швидше за все, програє війну Росії, що, як побоюються європейці, наблизить загрозу російської агресії проти блоку», – зазначає агентство.

Нагадаємо, Кремль розгорнув кампанію залякування проти керівництва Бельгії та фінансового депозитарію Euroclear. Мета Москви – змусити Брюссель заблокувати виділення Україні репараційного кредиту, що базується на прибутках від заморожених активів РФ.

До слова, між Вашингтоном та Брюсселем поглиблюється розкол щодо подальшої долі заморожених активів РФ. Як повідомляє The Times, адміністрація Дональда Трампа виступає категорично проти ідеї їхньої конфіскації, яку просувають у Євросоюзі.