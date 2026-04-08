У переговорах США та Ірану є відчутний прогрес – CNN

Іран схиляється до погодження на двотижневе припинення, водночас США не надали точної відповіді

Сторони готуються до домовленості найближчим часом

Іран та США ведуть переговори щодо можливого укладенння угоди про припинення вогню, тимчасового перемир'я або повного завершення бойових дій. Контекст та подробиці перемовин поки невідомо, однак джерело CNN заявляє, що сторони наблизились до дипломатичного рішення, передає «Главком».

Очікується, що найближчим часом можуть з’явитися «позитивні новини від обох сторін». Переговорний процес безпосередньо координує командувач армії Пакистану Асим Мунір.

За попередніми даними, угоду можуть узгодити вже у ніч на 8 квітня.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву про напружені переговори з іранцями, але остаточного рішення щодо можливого удару поки не ухвалено. Увага ЗМІ прикута до подій на Близькому Сході, оскільки раніше Трамп поставив Ірану дедлайн щодо припинення вогню та розблокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, прем’єр Пакистану Шахбаз Шариф запропонував двотижневе перемир’я між сторонами, відкриття Ормузької протоки як жест доброї волі та паузу для завершення дипломатичних переговорів.

Трамп планує розглянути заклик перенести термін атак на енергетичну інфраструктуру та мости Ірану на два тижні. «Президента повідомили про пропозицію, і відповідь неодмінно надійде», – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.