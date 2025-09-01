Головна Світ Соціум
У Болгарії екстрено сів літак фон дер Ляєн: підозрюється російське втручання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Болгарії екстрено сів літак фон дер Ляєн: підозрюється російське втручання
Літак, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії, залишився без електронних навігаційних засобів
Під час заходу на посадку борт втратив електронні навігаційні засоби

Літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої в системі GPS був змушений 31 серпня приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що під час заходу на посадку борт втратив електронні навігаційні засоби. За інформацією трьох обізнаних посадовців, інцидент розглядають як можливий прояв російського втручання.

За словами джерел, після години очікування в повітрі пілот ухвалив рішення здійснити посадку вручну, орієнтуючись на паперові карти. Болгарська служба організації повітряного руху у коментарі для Financial Times підтвердила факт інциденту.

Урсула фон дер Ляєн прямувала з Варшави до Пловдива, де мала зустрітися з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і відвідати завод із виробництва боєприпасів.

До слова, 26 серпня Сполучені Штати вчетверте за тиждень піднімали в повітря винищувачі, щоб перехопити російський розвідувальний літак Іл-20. Як повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD), російський борт був помічений у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

За інформацією NORAD, російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі й не порушував суверенного повітряного простору США чи Канади. Командування розглядає таку діяльність як регулярну і не вважає її загрозою. NORAD підкреслив, що використовує багаторівневу систему спостереження для виявлення та відстеження всіх літаків у цьому регіоні, щоб забезпечити національну безпеку.

Теги: Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія Болгарія літак

