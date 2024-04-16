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Російський чиновник запропонував обігрівати житло теплом від крематоріїв (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський чиновник запропонував обігрівати житло теплом від крематоріїв (відео)
Росія розглядає варіант перенаправити енергію від спалювання тіл у крематоріях на опалення приміщень
фото ілюстративне

Росіянин вважає, що тепло крематоріїв сприятиме покращенню екологічної обстановки

Чиновник російського Нижньовартовська запропонував опалювати оселі росіян теплом від крематоріїв. Відео з відповідними заявами з’явилося у мережі.

Олег Попенко запропонував перенаправити енергію від спалювання тіл у крематоріях на опалення приміщень.

Попенко обіймає посаду керівника тамтешнього управління природокористування та екології і, за його словами, таке опалення будинків росіян дасть змогу ефективно використовувати тепло крематоріїв та сприятиме покращенню екологічної обстановки.

Раніше повідомлялося, що Санкт-Петербурзький крематорій у РФ перестав приймати труни з бюджетних матеріалів. Це може бути пов'язано з антиросійськими санкціями. Санкт-Петербурзький крематорій обмежив приймання трун із деревно-волокнистої плити, ламінованої деревинно-стружкової плити та інших матеріалів із клеєм у складі. Керівництво крематорію пояснило своє рішення «плановим очищенням фільтрів» для печей.

Зазначається, що в РФ труни з цих матеріалів є найбільш ходовими і використовуються більш ніж у 80% випадків. Експерт у сфері ритуальних послуг Євген Козлов вважає, що крематорій зіткнувся з проблемами через санкції проти РФ.

У листопаді 2022 року ЗМІ повідомляли, що крематорій у Воронежі призупинив роботу через брак комплектуючих для чеської печі Tabo-CS внаслідок санкцій. Також видання пише, що в російських крематоріях здебільшого працюють з обладнанням із Чехії, а рідше з Німеччини та Угорщини.

Теги: росія чиновник опалення

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