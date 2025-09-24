Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що означає гучна заява Трампа про території України: аналіз Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Що означає гучна заява Трампа про території України: аналіз Reuters
Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність
фото: reuters

Заяви Трампа ознаменували різку та суттєву зміну риторики для лідера США

Заяви президента США Дональда Трампа на підтримку України у поверненні всієї її територіальної цілісності викликали суміш полегшення та підозр, що американський лідер готовий залишити Європу напризволяще у підтримці Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що заяви Трампа ознаменували різку та суттєву зміну риторики для лідера США, який раніше підштовхував Україну відмовитися від території, щоб припинити війну, та лише минулого місяця розстелив червону доріжку для російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

«Він, схоже, каже своє «прощавайте», чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити», – сказав західноєвропейський чиновник.

Зокрема, високопоставлений східноєвропейський дипломат зазначив, що коментарі Трампа про Україну спрямовані на те, щоб показати, що «він починає дистанціюватися, посилаючи сигнал, що це питання Європи».

Зі свого боку міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав заяву президента США, але зазначив, що настав час Європі діяти рішучіше: «Ми можемо домогтися набагато більшого, не всі європейські держави виконали те, що обіцяли Україні. Ми повинні подивитися, які ще фінансові та військові варіанти в нас є».

Нагадаємо, Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа
Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа
22 вересня, 20:29
Президент пояснив, що Москву потрібно змусити погодитися «до надійної тиші»
Базовий документ про гарантії безпеки для України фактично готовий – Зеленський
13 вересня, 19:50
Під час служби за направленням командування захисниця здобула спеціальність зв’язківця
Вступила до лав ЗСУ, коли доньці виповнилося три роки. Згадаймо Карину Тімофєєву
13 вересня, 09:00
Президент США Дональд Трамп
Путін зазіхнув на країни НАТО. Чи прокинеться нарешті Трамп?
10 вересня, 11:04
Захисник загинув під час виконання бойового завдання 9 вересня 2022 року
Майстер спорту з академічного веслування загинув на Донбасі. Згадаймо Олександра Сергієнка
10 вересня, 09:00
Гілі нагадав, що під час попередньої зустрічі у липні було розпочато 50-денну кампанію з прискорення підтримки України
Велика Британія передасть Україні тисячі дронів: Джон Гілі розкрив деталі
9 вересня, 18:43
Трамп: Ніколи не почувався краще в житті
Трамп відреагував на чутки про свою смерть
1 вересня, 04:12
Чоловік підозрюваної Володимир Крупа наполягав: гора готівки у його оселі та у кабінеті дружини – гроші від ведення бізнесу
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
28 серпня, 15:31
Трамп заявив, що телеканали та їхня редакційна політика «залежить від Демократичної партії»
«Найбільш упереджені в історії». Трамп хоче позбавити ліцензії два канали
25 серпня, 10:24

Політика

Лавров переконує американців, що Росія дуже сильна (фото)
Лавров переконує американців, що Росія дуже сильна (фото)
ПАР готова прийняти ймовірну зустріч Зеленського і Путіна
ПАР готова прийняти ймовірну зустріч Зеленського і Путіна
Що означає гучна заява Трампа про території України: аналіз Reuters
Що означає гучна заява Трампа про території України: аналіз Reuters
Путін призначив однокурсника Медведєва новим генпрокурором РФ
Путін призначив однокурсника Медведєва новим генпрокурором РФ
Одна з європейських країн вирішила відмовитися від транзиту російського газу
Одна з європейських країн вирішила відмовитися від транзиту російського газу
Зеленський на Генасамблеї ООН прокоментував свою зустріч із Трампом
Зеленський на Генасамблеї ООН прокоментував свою зустріч із Трампом

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua