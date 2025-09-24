Що означає гучна заява Трампа про території України: аналіз Reuters

Заяви Трампа ознаменували різку та суттєву зміну риторики для лідера США

Заяви президента США Дональда Трампа на підтримку України у поверненні всієї її територіальної цілісності викликали суміш полегшення та підозр, що американський лідер готовий залишити Європу напризволяще у підтримці Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що заяви Трампа ознаменували різку та суттєву зміну риторики для лідера США, який раніше підштовхував Україну відмовитися від території, щоб припинити війну, та лише минулого місяця розстелив червону доріжку для російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

«Він, схоже, каже своє «прощавайте», чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити», – сказав західноєвропейський чиновник.

Зокрема, високопоставлений східноєвропейський дипломат зазначив, що коментарі Трампа про Україну спрямовані на те, щоб показати, що «він починає дистанціюватися, посилаючи сигнал, що це питання Європи».

Зі свого боку міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав заяву президента США, але зазначив, що настав час Європі діяти рішучіше: «Ми можемо домогтися набагато більшого, не всі європейські держави виконали те, що обіцяли Україні. Ми повинні подивитися, які ще фінансові та військові варіанти в нас є».

Нагадаємо, Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.