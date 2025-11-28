США передали РФ мирний план, узгоджений з Україною

Путін на пресконференції заявив, що нібито план США щодо України може бути покладений в основу майбутніх домовленостей

США передали Росії параметри мирного плану президента США Дональда Трампа, узгодженого з українською стороною на переговорах у Женеві. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Так. І ось наступного тижня будуть в Москві переговори», – сказав Пєсков.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін на пресконференції заявив, що нібито план США щодо України може бути покладений в основу майбутніх домовленостей. Однак він стверджує, що бойові дії припиняться одразу після того, як українські війська покинуть свої позиції та фактично здадуть окупантам території.

Нагадаємо, українські посадовці з американськими представниками наприкінці тижня продовжать переговори про мирну угоду для завершення війни. За словами глави держави, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.