Убивство цивільного в Міннеаполісі: нове відео поставило під сумнів версію агентів ІСЕ

Сутичка тривала близько 12 секунд, що суперечить заявам агента про «приблизно три хвилини» боротьби до пострілу

У Міннеаполісі оприлюднили відео з камер спостереження, яке ставить під сумнів офіційну версію стрілянини за участю агента Імміграційної та митної служби США (ICE), внаслідок якої загинув цивільний. Про це пише CNN, передає «Главком».

Йдеться про інцидент у січні, коли федеральний агент застрелив Хуліо Сезара під час операції проти нелегальної міграції. Спочатку Міністерство внутрішньої безпеки США заявляло, що чоловіки «жорстоко напали» на агента, змусивши його відкрити вогонь у межах самооборони.

Однак, як зазначається в матеріалі, нове дев’ятихвилинне відео показує, що сутичка тривала близько 12 секунд, що суперечить заявам агента про «приблизно три хвилини» боротьби до пострілу.

Крім того, відео не підтверджує твердження про використання лопати або палиці як зброї. Один із чоловіків справді тримав лопату, однак, за даними відео, він кинув її ще до початку сутички.

У лютому Міністерство юстиції США зняло звинувачення з фігурантів справи, пославшись на «нововиявлені докази», які суперечать попереднім свідченням агентів. Також повідомляється, що двох агентів ICE відсторонили після того, як вони дали неправдиві покази під присягою.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що «версія федерального уряду про те, що сталося, просто не відповідає фактам».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що дозволив Імміграційній та митній службі США (ICE), а також Прикордонному патрулю діяти максимально жорстко у разі загроз федеральній власності на тлі масових протестів у країні.