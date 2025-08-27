Кислиця розповів, чим його приємно вразив Трамп

За словами Кислиці, президент США в гарній фізичній формі.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав президента США Дональда Трампа сильною людиною, потужним політиком і бізнесменом. Про це він заявив в інтерв'ю «Суспільне Новини», повідомляє «Главком».

«Для мене було дуже важливо побачити Трампа вживу через багато років. Я бачив його, коли він був 45–м президентом, зараз 47–й. Я вам хочу сказати моє приватне враження. Той образ, який змальовується в ЗМІ, є карикатурним», – зазначив Сергій Кислиця.

За його словами, президент США в гарній фізичній формі. Також Дональд Трамп дуже потужно контролює одночасно декілька процесів й веде розмову в прийнятний для нього спосіб, при цьому діалоги та монологи американського очільника часто дуже продумані. «Він може не подобатися багатьом, але це вибір американського народу», – підсумував заступник міністра закордонних справ.

Зазначимо, під час своїх нещодавніх публічних виступів, зокрема в Шотландії, Дональд Трамп привернув увагу громадськості дивними синцями на правій руці. Журналісти помітили, що президент намагається приховати їх за допомогою густого шару консилера. Ця ситуація стала об'єктом обговорень.

Білий дім пояснює появу синців частими рукостисканнями та регулярним прийомом аспірину. Утім, журналісти фіксують і інші проблеми. Зокрема, у лютому 2025 року помітили велику гематому на руці Трампа під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона. У липні, а також на зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня, увагу привернули набряклі щиколотки.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про війну Росії проти України. Він назвав війну «великим конфліктом особистостей».

Під час засідання Сенату 26 серпня президент США Дональд Трамп знову висловився щодо війни в Україні. Він заявив, що для врегулювання потрібні зусилля обох сторін.

Також американський очільник прокоментував заяви Росії про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, такі вислови не мають жодного значення. Ця реакція послідувала після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Володимира Путіна не влаштовує укладання мирної угоди із Зеленським, оскільки Кремль вважає його «нелегітимним».