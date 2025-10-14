Трамп обурився своїм фото на обкладинці Time

Американський лідер: Журнал Time написав про мене досить хорошу статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію

Президент США Дональд Трамп обурився, що журнал Time розмістив на обкладинці його «найгіршу в історії фотографію». Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Журнал Time написав про мене досить хорошу статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію. Вони «видалили» моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і виглядало як плаваюча корона, але дуже маленька. Дуже дивно! Мені ніколи не подобалося фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику. Що вони роблять і чому?», – написав Трамп.

Нагадаємо, журнал Time присвятив нову обкладинку президенту США Дональду Трампу, назвавши його досягнення у врегулюванні війни в Газі «тріумфом». Як пише Time та Fox News, ця подія стала важливим дипломатичним досягненням його другого президентського терміну і може стати стратегічним поворотним моментом для Близького Сходу