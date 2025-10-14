Головна Світ Політика
Трамп обурився своїм фото на обкладинці Time

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп обурився своїм фото на обкладинці Time
Журнал Time присвятив нову обкладинку президенту США
Американський лідер: Журнал Time написав про мене досить хорошу статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію

Президент США Дональд Трамп обурився, що журнал Time розмістив на обкладинці його «найгіршу в історії фотографію». Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Журнал Time написав про мене досить хорошу статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію. Вони «видалили» моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і виглядало як плаваюча корона, але дуже маленька. Дуже дивно! Мені ніколи не подобалося фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику. Що вони роблять і чому?», – написав Трамп.

Нагадаємо, журнал Time присвятив нову обкладинку президенту США Дональду Трампу, назвавши його досягнення у врегулюванні війни в Газі «тріумфом». Як пише Time та Fox News, ця подія стала важливим дипломатичним досягненням його другого президентського терміну і може стати стратегічним поворотним моментом для Близького Сходу

