Зеленський і Стармер обговорили посилення ППО України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Володимир Зеленський та Кір Стармер
фото: сайт президента України

Володимир Зеленський наголосив, що здатність України захищати своє небо є вирішальною для швидшого завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це український президент повідомив у своєму дописі в соціальній мережі X, передає «Главком».

Зеленський наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони, особливо напередодні зими.

«Сконтактував із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дуже ціную твою підтримку, Кіре. Важливо зміцнити нашу ППО, і особливо – перед зимою. Працюємо для цього фактично щодня», – написав Зеленський.

Президент додав, що здатність України захищати своє небо є вирішальною для швидшого завершення війни. Він пояснив, що Росія воює, лише руйнуючи життя, тому захист життя є ключовим для наближення миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та командою прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі, передає «Главком».

Як відомо, у рамках візиту запланована участь Зеленського у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей, а також у щорічному саміті Кримської платформи. Цього року саміт платформи вперше відбудеться на глобальному майданчику, що має підкреслити глобальні наслідки війни, розпочатої Росією з окупації Криму.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

До слова, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що у вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Зокрема, за даними Білого дому, завтра Трамп зустрінеться з лідерами наступних країн:

  • Аргентини;
  • України;
  • Катару;
  • Саудівської Аравії;
  • Туреччини;
  • ОАЕ;
  • Індонезії;
  • Йорданії;
  • Пакистану.

Як повідомлялося, 22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Нью-Йорку. Вони обговорили реалізацію програми PURL.

Теги: Володимир Зеленський системи ППО Кір Стармер

