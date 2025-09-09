Зеленський: Путін сказав спецпредставнику Трампа, що захопить Донбас до кінця року

Зеленський наголосив, що окупація Донбасу забере в Росії багато часу і призведе до значно більших втрат

За словами президента, від початку повномасштабної війни РФ змогла окупувати близько 30% Донецької області

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявляв, що йому вдасться захопити Донецьку область до кінця року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимир Зеленський в інтервʼю ABC.

Президент наголосив, що Путін маніпулює тезами про окупацію Донбасу, оскільки від початку повномасштабної війни росіяни змогли окупувати близько 30% Донецької області. «Це багато», – сказав Зеленський, додавши, що Росія втратила мільйон людей.

«Тобто якщо він каже, що він через 3-4 місяці (а саме це він казав американцям, і Білому дому, і представнику президента Трампа Віткоффу), він казав, що візьме Донбас за два, три, ну максимум чотири місяці – до кінця року. Він не візьме, ціна – роки й мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйони, три мільйони трупів», – пояснив український лідер.

Глава держави наголосив, що Донеччина – це потужне укріплення, яке захищає Харків і Дніпро від майбутнього наступу РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з Дональдом Трампом він пояснив, чому відмова від територій на сході України є неприйнятною. За словами глави держави, він навів стратегічні аргументи, які стосуються виживання всієї країни.

До слова, президент України Володимир Зеленський відкидає можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій.