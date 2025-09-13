Трамп і Путін можуть зустрітися у жовтні

Президент Росії Володимир Путін може відвідати 47-й саміт АСЕАН у Малайзії, куди прибуде президент США Дональ Трамп

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідають 47-й саміт АСЕАН у Малайзії, який відбудеться в жовтні 2025 року. Про це повідомляє New Straits Times, посилаючись на прем'єра Малайзії Анвара Ібрагіма, інформує «Главком».

За його словами, президент Росії Володимир Путін також «серйозно розглядає» можливість прибуття на захід.

Анвар Ібрагім повідомив, що Трамп підтвердив свою участь у телефонній розмові, а Лі Цян зробив те саме раніше.

«Добре, у нас будуть Дональд Трамп, Володимир Путін і Лі Цян», – заявив Ібрагім, підкреслюючи важливість майбутньої зустрічі.

Що таке АСЕАН?

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) зосереджена на прискоренні економічного та соціального розвитку регіону. Організація також прагне підтримувати мир і стабільність, дотримуючись принципів справедливості, верховенства права та положень Статуту ООН.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується», і пригрозив Москві новими економічними санкціями, оскільки зусилля з посередництва у переговорах про перемир'я з Україною зазнали невдачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Це буде дуже сильний удар у вигляді санкцій проти банків, а також у сфері нафти і мит», – сказав Трамп.

До речі, CNN пише, що віра Дональда Трампа у те, що він зможе переконати Володимира Путіна укласти мирну угоду, була самообманом. Ця ілюзія ґрунтувалася на помилковому припущенні, що Росія може стати союзником США проти Китаю, тоді як насправді вона все більше перетворюється на сировинного васала Пекіна, передає «Главком».

За словами аналітика Ніка Пейтона Волша, ця хибна стратегія дорого коштувала Україні, оскільки спричинила нестійку підтримку з боку США і дала Росії можливість просуватися на фронті. Утім, Вашингтон, на його думку, «виніс очевидні та цінні уроки».

Крім того, президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, пише «Главком».

Американське видання аналізує поточну динаміку на фронті та оцінює стратегію Путіна як гру на виснаження, в якій він вірить, що зможе втриматися довше за Україну – як у військовому, так і в економічному вимірах.

«Путін вважає, що Україна не витримає довгострокового тиску. Він бачить економіку Росії достатньо стійкою, щоб пережити війну, навіть під санкціями», – йдеться в матеріалі.