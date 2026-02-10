Трамп відвідає Пекін для зустрічі з Сі Цзіньпіном: ЗМІ назвали дату

Трамп та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Південній Кореї наприкінці жовтня

Очікується, що Трамп зустрінеться з лідером Китаю за два місяці

Президент США Дональд Трамп має намір відвідати Пекін у перший тиждень квітня 2026 року для переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Politico, пише «Главком».

За даними видання, підготовка візиту вже триває, однак офіційного підтвердження з боку Білого дому чи китайської сторони наразі немає.

Нещодавно Дональд Трамп провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. Трамп розповів, що під час телефонної розмови, зокрема, обговорив російсько-українську війну.

Варто зазначити, що ближче до кінця року Дональд Трамп прийматиме у Білому домі китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Повідомляється, що обидві країни всіляко намагаються налагодити економічні відносини. «Так, він приїде до Білого дому – ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни в світі, і у нас дуже хороші відносини», – сказав президент США.

Як повідомлялось, Пекін у приватному порядку попередив Вашингтон, що запланований на квітень державний візит президента США Дональда Трампа до Китаю опинився під загрозою.

Причиною напруженості стала підготовка адміністрацією США нового масштабного пакета озброєнь для Тайваню, до якого мають увійти ракетні комплекси Patriot та системи NASAMS.