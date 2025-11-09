Білий дім пояснив зображення, на яких Трамп «спить» під час офіційного заходу

Іноді здавалося, що Трамп заплющив очі, а часом йому було важко тримати їх відкритими

Зображення президента США Дональда Трампа із заплющеними очима під час офіційного заходу в Білому домі поширилися в соціальних мережах цими вихідними. Критики президента скористалися нагодою, щоб поставити під сумнів здатність 79-річного Трампа повноцінно виконувати свої обов’язки. Про це інформує «Главком».

Як повідомляє CNN, скандальні фото були зроблені у четвер, 6 листопада, під час оголошення про зниження цін на популярні препарати для схуднення.

Іноді здавалося, що Трамп заплющив очі, а часом йому було важко тримати їх відкритими. В якийсь момент він потер очі.

Зображення швидко поширилися у соцмережах та викликали критику з боку політичних опонентів Трампа. Пресслужба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, демократа та одного з головних опонентів президента, опублікувала фото із заходу з підписом: «Сонний Дон повернувся».

Речник Білого дому Тейлор Роджерс у коментарі CNN повідомив, що «президент не спав».

«Насправді він виступав протягом усього заходу та відповідав на численні запитання преси під час цього заходу. Ця заява президента Трампа заощадить значну суму грошей та врятує незліченну кількість американських життів, і все ж ліберальні ЗМІ, що зазнають невдачі, хочуть просувати безглуздий наратив замість того, щоб висвітлювати цю подію», – заявив чиновник.

Трамп регулярно з’являється на публіці та бере участь у тривалих сесіях запитань і відповідей з журналістами. Помічники та члени кабінету міністрів регулярно хвалять його стійкість і описують, що отримують від нього дзвінки чи текстові повідомлення цілодобово.

За день до заходу в четвер Трамп вирушив до Маямі, щоб виступити з економічною промовою, яка тривала понад годину. Наприкінці минулого місяця він також відвідав три країни Азії.

Однак питання щодо здоров’я Трампа не зникають з моменту його вступу на посаду. 79-річний президент минулого місяця заявив, що пройшов МРТ під час медичного обстеження в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, не уточнюючи причини.

