Трамп розхвалив Віткоффа за дипломатичний талант

Дональд Трампа переконаний, що його спецпредставника Стіва Віткоффа люблять і Україна, і Європа, і Росія

Президент США Дональд Трамп під час засідання Ради миру у Вашингтоні висловив повну впевненість у своєму спецпредставнику Стіві Віткоффі, заявивши, що тому вдалося знайти підхід до лідерів обох воюючих країн. Про це пише «Главком».

Американський лідер підкреслив, що Віткофф має унікальну здатність ладнати як з Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним, а також користується повагою в Європі. На думку Трампа, саме такий особистий контакт є критично важливим для завершення війни.

Особливу увагу Трамп приділив першій зустрічі Віткоффа з російським диктатором у Москві. Він розповів, що особисто організував цей візит, попри те, що спецпредставник раніше не був знайомий із Путіним. Президент США згадав, як був вражений тривалістю тих переговорів: коли він намагався зв’язатися з Віткоффом, йому кілька разів відповідали, що той «усе ще всередині». У підсумку перша розмова тривала чотири години, що Трамп назвав виявом справжнього таланту переговорника.

Американський президент зазначив, що Віткофф не просто проводить формальні зустрічі, а реально «ладнає» з ключовими гравцями конфлікту. Трамп зауважив, що навіть під час його власних дзвінків спецпредставник іноді не міг відповісти, бо був повністю занурений у складний дипломатичний процес. На переконання Трампа, здатність Віткоффа вибудовувати такі тривалі та змістовні діалоги є головною надією Білого дому на досягнення мирної угоди, яку Вашингтон прагне укласти вже найближчим часом.

Нагадаємо, Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.

У телефонній розмові, яка відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п'яти хвилин, спецпосланець Трампа Стів Віткофф надав поради Юрію Ушакову, головному помічнику президента Росії Володимира Путіна із зовнішньої політики. Зокрема, Віткофф пропонував організувати телефонну розмову між Трампом і Путіним до візиту Володимира Зеленського до Білого дому того ж тижня, а також використати угоду щодо Гази як допоміжний аргумент.

До слова, спецпредставник президента Росії Кирил Дмитрієв заперечив достовірність оприлюдненої агентством Bloomberg розшифровки телефонних переговорів. Йдеться про розмови Юрія Ушакова зі Стівом Віткоффом, а також розмову самого Дмитрієва.

У публікації Bloomberg стверджувалося, що російські представники обговорювали розробку такої версії мирного плану, яку можна було б передати Сполученим Штатам, щоб вони «представили його як свій».