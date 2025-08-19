Головна Світ Політика
search button user button menu button

США депортували перших українських біженців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США депортували перших українських біженців
Служба імміграційного та митного контролю США оприлюднила світлини, на яких видно, як депортують українських громадян
фото: X/U.S. Immigration and Customs Enforcement

Раніше Трамп заявляв, що дозволить українцям залишитися в США до завершення війни

Сполучені Штати оприлюднили повідомлення про депортацію громадян України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу імміграційного та митного контролю США.

«Пропонуємо вашій увазі фотографії перших моментів повернення українських емігрантів додому після депортації зі Сполучених Штатів», – йдеться в дописі.

США депортували перших українських біженців фото 1
скірншот з допису Служби імміграційного та митного контролю США

Поки що українська влада не коментувала депортацію. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що громадянам України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни.

Нагадаємо, адміністрація Трампа розробила плани витратити до $250 млн, призначених для іноземної допомоги, натомість для фінансування вивезення та повернення людей з активних зон конфлікту, включаючи 700 тис. українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що суд ухвалив рішення, що дає змогу українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу. У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу.

До слова, уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи. Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день.

Читайте також:

Теги: біженці українці США депортація мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський передав першій леді США листа
Зеленський передав Трампу листа для першої леді США
Вчора, 20:58
Пауза з 3 по 11 березня мала «значний вплив» на хід війни
Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg
15 серпня, 23:09
Пекін хоче поступок з боку США у мікрочіповій війні
Торгове перемир’я. Газета FT дізналася, чого хоче Китай від США
10 серпня, 12:40
У Олександра Теплова залишилися мати, батько та брат
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Теплова
10 серпня, 09:00
Знову «Кузькіна мать»? Путін випробовує нову ядерну ракету
Знову «Кузькіна мать»? Путін випробовує нову ядерну ракету
9 серпня, 08:32
Трьом українцям, які голодували, було надано медичну допомогу
Українці, які застрягли на грузинсько-російському кордоні, припинили голодування
8 серпня, 17:08
Трамп закликав провести «новий і дуже точний» перепис населення
Трамп наказав провести перепис населення
7 серпня, 17:12
Вибух зруйнував верхню частину елеватора
У США стався потужний вибух: пошкоджено елеватор, виникла пожежа
30 липня, 00:59
Картонний майдан чи Картонковий? 10 запитань до мовознавиці
Картонний майдан чи Картонковий? 10 запитань до мовознавиці
26 липня, 10:25

Політика

Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві – NYT
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві – NYT
Рютте назвав дату та місце наступного саміту НАТО
Рютте назвав дату та місце наступного саміту НАТО
США депортували перших українських біженців
США депортували перших українських біженців
Військові лідери країн НАТО обговорять ситуацію в Україні: названо дату
Військові лідери країн НАТО обговорять ситуацію в Україні: названо дату
Злякався Трампа? Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб
Злякався Трампа? Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб
Демонстрація сили? Бессент оцінив зустріч Путіна з Трампом на Алясці
Демонстрація сили? Бессент оцінив зустріч Путіна з Трампом на Алясці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
5653
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1912
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1717
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
1504
Зеленський прибув у Білий дім (фото)

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua