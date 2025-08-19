США депортували перших українських біженців

Служба імміграційного та митного контролю США оприлюднила світлини, на яких видно, як депортують українських громадян

Раніше Трамп заявляв, що дозволить українцям залишитися в США до завершення війни

Сполучені Штати оприлюднили повідомлення про депортацію громадян України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу імміграційного та митного контролю США.

«Пропонуємо вашій увазі фотографії перших моментів повернення українських емігрантів додому після депортації зі Сполучених Штатів», – йдеться в дописі.

скірншот з допису Служби імміграційного та митного контролю США

Поки що українська влада не коментувала депортацію. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що громадянам України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни.

Нагадаємо, адміністрація Трампа розробила плани витратити до $250 млн, призначених для іноземної допомоги, натомість для фінансування вивезення та повернення людей з активних зон конфлікту, включаючи 700 тис. українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що суд ухвалив рішення, що дає змогу українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу. У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу.

До слова, уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи. Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день.