Канада виділяє Україні майже $40 млн гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти

Гуманітарна допомога для України склала понад 50 млн канадських доларів

Уряд Канади оголосив про новий пакет гуманітарної та інституційної підтримки для України на суму майже $40 млн. Це фінансування покликане допомогти українцям впоратися з критичними гуманітарними викликами та прискорити процеси відновлення і європейської інтеграції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Канади.

Державний секретар Рандіп Сараї наголосив, що допомога буде розподілена між перевіреними міжнародними партнерами, які працюють безпосередньо в Україні.

Передбачається, що фінансування спрямують перевіреним міжнародним партнерам, які працюють безпосередньо на місцях. Кошти використають для забезпечення критично важливих потреб – зокрема екстреної медичної допомоги, житла, доступу до води, санітарії та продуктів харчування.

Окрім цього, частину допомоги планують спрямувати на посилення інституційної спроможності України. Йдеться про розвиток інклюзивних державних послуг, підтримку ветеранів, а також удосконалення системи державного управління відповідно до вимог європейської інтеграції.

У канадському МЗС наголошують, що ініціатива передбачає підвищення ефективності роботи державних органів, зокрема у впровадженні реформ, формуванні політик відновлення економіки та забезпеченні прозорості й підзвітності влади.

Нагадаємо, Канада вводить додаткові санкції проти РФ. Йдеться про обмеження проти сотні суден тіньового флоту.

«З метою подальшого посилення наших зусиль у боротьбі з ухиленням Росії від санкцій Канада додає до свого санкційного списку ще 100 суден із російського тіньового флоту. Росія продовжує покладатися на доходи від нафти та газу для фінансування своєї війни проти України, використовуючи мережу суден та допоміжних організацій – переважно нафтових танкерів – відомих як тіньовий флот, для транспортування товарів та сировини, що підпадають під санкції, зокрема сирої нафти, до країн по всьому світу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці санкції спрямовані на обмеження спроможності Росії фінансувати війну.