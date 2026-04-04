Канада виділяє Україні майже $40 млн гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти

Максим Бурич
Фінансування спрямують перевіреним міжнародним партнерам
фото з відкритих джерел

Гуманітарна допомога для України склала понад 50 млн канадських доларів

Уряд Канади оголосив про новий пакет гуманітарної та інституційної підтримки для України на суму майже $40 млн. Це фінансування покликане допомогти українцям впоратися з критичними гуманітарними викликами та прискорити процеси відновлення і європейської інтеграції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Канади.

Державний секретар Рандіп Сараї наголосив, що допомога буде розподілена між перевіреними міжнародними партнерами, які працюють безпосередньо в Україні.

Передбачається, що фінансування спрямують перевіреним міжнародним партнерам, які працюють безпосередньо на місцях. Кошти використають для забезпечення критично важливих потреб – зокрема екстреної медичної допомоги, житла, доступу до води, санітарії та продуктів харчування.

Окрім цього, частину допомоги планують спрямувати на посилення інституційної спроможності України. Йдеться про розвиток інклюзивних державних послуг, підтримку ветеранів, а також удосконалення системи державного управління відповідно до вимог європейської інтеграції.

У канадському МЗС наголошують, що ініціатива передбачає підвищення ефективності роботи державних органів, зокрема у впровадженні реформ, формуванні політик відновлення економіки та забезпеченні прозорості й підзвітності влади.

Нагадаємо, Канада вводить додаткові санкції проти РФ. Йдеться про обмеження проти сотні суден тіньового флоту.

«З метою подальшого посилення наших зусиль у боротьбі з ухиленням Росії від санкцій Канада додає до свого санкційного списку ще 100 суден із російського тіньового флоту. Росія продовжує покладатися на доходи від нафти та газу для фінансування своєї війни проти України, використовуючи мережу суден та допоміжних організацій – переважно нафтових танкерів – відомих як тіньовий флот, для транспортування товарів та сировини, що підпадають під санкції, зокрема сирої нафти, до країн по всьому світу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці санкції спрямовані на обмеження спроможності Росії фінансувати війну.

Читайте також:

Читайте також

Наслідки ворожих прильотів у Краматорську
Ворог вдруге за день атакував Краматорськ авіабомбами: є загиблі
3 квiтня, 20:58
Лідером з експорту фруктів залишається Туреччина
Звідки в Україну їдуть цитрусові: митниця назвала головних постачальників
1 квiтня, 12:52
ДТЕК заявив про готовність навчити партнерів захисту енергетики
ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці
27 березня, 17:45
Кремль заявив про паузу у тристоронніх переговорах
Кремль виключив свою участь у переговорах України та США
20 березня, 13:04
На порталі «Дія» можна подати заяву про тимчасове бронювання працівника
Перебронювання працівників через «Дію» стало автоматичним
18 березня, 20:46
ЄС зберігає квоти на російські сталеві напівфабрикати до 2028 року
Українська металургія втратила частину ринку: причина
13 березня, 22:01
В Іспанії викрили схему відмивання грошей
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
11 березня, 13:49
Поліція Торонто позначає влучання куль у консульстві США
В консульстві США у Торонто сталася стрілянина
11 березня, 04:59
Ціна на газ для споживачів залишається фіксованою
В Україні газ подорожчав на 20%
4 березня, 15:58

Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

