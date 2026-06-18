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Трамп особисто підписав угоду США з Іраном

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп особисто підписав угоду США з Іраном
Документ містить 14 пунктів
фото: Getty Images

МЗС Ірану: меморандум підписано двома мовами для прозорості

Президент США Дональд Трамп особисто підписав примірник меморандуму про взаєморозуміння з Іраном під час вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версальському палаці. Фотографію підписаного документа одразу передали іранській стороні та країнам-посередникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Сам Трамп підтвердив підписання рамкової угоди журналістам після вечері з французьким колегою. За інформацією Fox News, фото підписаного документа вже передали Ірану та країнам-посередникам, щоб офіційно ввести угоду в дію.

За даними CNN, раніше, у неділю, меморандум вже підписували в електронному форматі Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс. Тож п'ятничне підписання паперової версії стало повторним символічним кроком, узгодженим обома сторонами.

У Міністерстві закордонних справ Ірану повідомили, що документ підписано одночасно англійською та перською мовами – на вимогу Тегерана. Речник відомства Есмаїл Багаї заявив державному телеканалу IRIB, що такий підхід забезпечує найвищий рівень прозорості й виключає різночитання перекладів.

«Якби текст існував лише англійською, могли б виникнути суб'єктивні або відмінні переклади», – заявив Багаї.

Що передбачає меморандум

Документ містить 14 пунктів. Серед ключових положень:

  • негайне й постійне припинення військових дій на всіх напрямках, зокрема в Лівані;
  • відмова Тегерана від розробки чи отримання ядерної зброї;
  • поетапне врегулювання запасів збагаченого урану під контролем МАГАТЕ;
  • відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці протягом 60 днів;
  • зняття морської блокади Ірану з боку США та відведення американських сил від іранських кордонів;
  • видача дозволів на експорт іранської нафти й розблокування заморожених іранських активів;
  • розробка спільного з регіональними партнерами плану відновлення економіки Ірану вартістю щонайменше 300 мільярдів доларів.

Сторони мають максимум 60 днів на переговори щодо остаточної угоди за пунктами, які залишилися неузгодженими – насамперед щодо ядерної програми та повного скасування санкцій.

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф уточнив, що серед тем перемовин – і питання Лівану, яке, за його словами, впливало на темп і напрямок усього процесу.

«Ми повідомили посереднику, що питання Лівану та заблокованих коштів були серед головних осей переговорів», – додав Галібаф.

Нагадаємо, раніше Главком детально розповідав, що передбачає меморандум між США та Іраном – тоді документ оприлюднили в усному переказі ще до офіційного підписання.

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Теги: експорт Іран Дональд Трамп Франція Меморандум Вашингтон МАГАТЕ переговори

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