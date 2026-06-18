Трамп особисто підписав угоду США з Іраном

МЗС Ірану: меморандум підписано двома мовами для прозорості

Президент США Дональд Трамп особисто підписав примірник меморандуму про взаєморозуміння з Іраном під час вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версальському палаці. Фотографію підписаного документа одразу передали іранській стороні та країнам-посередникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Сам Трамп підтвердив підписання рамкової угоди журналістам після вечері з французьким колегою. За інформацією Fox News, фото підписаного документа вже передали Ірану та країнам-посередникам, щоб офіційно ввести угоду в дію.

За даними CNN, раніше, у неділю, меморандум вже підписували в електронному форматі Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс. Тож п'ятничне підписання паперової версії стало повторним символічним кроком, узгодженим обома сторонами.

У Міністерстві закордонних справ Ірану повідомили, що документ підписано одночасно англійською та перською мовами – на вимогу Тегерана. Речник відомства Есмаїл Багаї заявив державному телеканалу IRIB, що такий підхід забезпечує найвищий рівень прозорості й виключає різночитання перекладів.

«Якби текст існував лише англійською, могли б виникнути суб'єктивні або відмінні переклади», – заявив Багаї.

Що передбачає меморандум

Документ містить 14 пунктів. Серед ключових положень:

негайне й постійне припинення військових дій на всіх напрямках, зокрема в Лівані;

відмова Тегерана від розробки чи отримання ядерної зброї;

поетапне врегулювання запасів збагаченого урану під контролем МАГАТЕ;

відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці протягом 60 днів;

зняття морської блокади Ірану з боку США та відведення американських сил від іранських кордонів;

видача дозволів на експорт іранської нафти й розблокування заморожених іранських активів;

розробка спільного з регіональними партнерами плану відновлення економіки Ірану вартістю щонайменше 300 мільярдів доларів.

Сторони мають максимум 60 днів на переговори щодо остаточної угоди за пунктами, які залишилися неузгодженими – насамперед щодо ядерної програми та повного скасування санкцій.

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф уточнив, що серед тем перемовин – і питання Лівану, яке, за його словами, впливало на темп і напрямок усього процесу.

«Ми повідомили посереднику, що питання Лівану та заблокованих коштів були серед головних осей переговорів», – додав Галібаф.

Нагадаємо, раніше Главком детально розповідав, що передбачає меморандум між США та Іраном – тоді документ оприлюднили в усному переказі ще до офіційного підписання.