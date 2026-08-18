Президентка Молдови підтримала транзит українського зерна попри критику фермерів

Санду: Якщо Україна не зможе продавати свою продукцію і не матиме грошей на самозахист, то у нас будуть більші проблеми, ніж сьогодні

Україна та Молдова домовилися про зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів

Молдова створює умови для розширення транзиту української аграрної продукції залізницею до країн ЄС, розглядаючи нові маршрути та зменшуючи вартість перевезень. Про це пише «Главком» із посиланням на NewsMaker.

Для України цей шлях є безпечнішою альтернативою морському експорту, який ускладнився через систематичні російські обстріли портів. Президентка Молдови Мая Санду публічно підтримала спрощення транзиту, наголосивши на важливості допомоги сусідній державі в умовах війни.

Згідно з рішенням молдовського уряду, Кишинів та Київ домовилися про зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів через територію Молдови. Пільговий тариф діятиме до 31 грудня 2026 року. Уряд розраховує залучити до 10% від запланованих Україною 6 млн тонн експорту в поточному аграрному році, що також дозволить Залізниці Молдови отримати додатковий прибуток.

Водночас це рішення викликало занепокоєння серед місцевих аграріїв. Асоціація «Сила фермерів» заявила про ризики для молдовських виробників та вимагає залучення до контролю за транзитом. Після зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Тофаном представники сектору попередньо заявили про можливість проведення масштабних протестів, якщо влада не піде на поступки. У відповідь Мая Санду закликала шукати конструктивний компроміс, який дозволить захистити місцевий аграрний сектор і водночас зберегти необхідну підтримку України.

«Якщо Україна не зможе продавати свою продукцію і не матиме грошей на самозахист, то у нас будуть більші проблеми, ніж сьогодні. Звичайно, нам потрібно подумати, як зробити так, щоб наш сектор не постраждав надто сильно, але водночас ми не можемо відвернутися від українців, яких щоночі бомбардують, а щодня вони прокидаються, вирощують зерно та чинять опір. Своїм опором вони також захищають наш мир. Це можливість для нас допомогти їм. Інші держави допомагають їм набагато більше – фінансовою допомогою, військовою допомогою. Саме тут ми можемо їм допомогти, цими транзитними маршрутами», – заявила Мая Санду.

Нагадаємо, молдовська асоціація «Сила фермерів» вимагає від уряду пояснити рішення про 50% знижку на залізничні тарифи для транзиту українських вантажів через Молдову.

Аграрії заявляють, що про домовленість дізналися вже після її оголошення та побоюються наслідків для місцевого ринку.

Як відомо, 12 серпня уряд Молдови повідомив про домовленість з Україною щодо зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів. Нові тарифи діють із 10 серпня до кінця 2026 року.