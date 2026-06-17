Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент США розкрив, що може врятувати Іран від нових ударів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Президент США розкрив, що може врятувати Іран від нових ударів
Трамп визнав, що США можуть піти на поступки Ірану
скриншот з відео

Трамп дав зрозуміти, що майбутнє Тегерана залежить від його готовності відмовитися від ядерних амбіцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що подальший розвиток подій навколо Ірану залежатиме від позиції самого Тегерана. За словами американського лідера, влада Ісламської Республіки повинна визначитися зі своїми пріоритетами та переглянути підхід до ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на запитання щодо Ірану та перспектив мирного врегулювання, президент США вкотре поставив під сумнів необхідність розвитку іранської ядерної програми. «Я кажу їм: у вас, мабуть, треті за величиною запаси нафти у світі. Навіщо вам, чорт забирай, ядерна програма?» – заявив Трамп.

Американський президент наголосив, що Іран має достатньо природних ресурсів для забезпечення власного економічного розвитку та не потребує ядерних проєктів для вирішення енергетичних питань.

Окремо Трамп торкнувся теми заморожених іранських активів, які перебувають під контролем західних держав. За його словами, питання їхнього можливого повернення є доволі простим.

«Ми забрали багато їхніх грошей. Це не наші гроші, це їхні гроші, які були заморожені у певний момент. Думаю, нам доведеться їх повернути. Якщо ми цього не зробимо, ніхто більше не інвестуватиме в долар», – сказав глава Білого дому.

Водночас президент США не уточнив, коли саме може бути ухвалене рішення щодо розблокування активів та які умови повинна виконати іранська сторона. Крім того, Трамп заявив, що світ не може допустити гуманітарної катастрофи в Ірані.

«Ви збираєтеся дозволити 91 мільйону людей померти від голоду?» – зазначив він.

Під час спілкування з журналістами американський лідер також не виключив своєї особистої участі у церемонії підписання майбутньої мирної угоди з Іраном. На запитання, чому він не планує залишатися на церемонію підписання документа, Трамп відповів коротко: «Можливо, залишуся».

Нагадаємо, раніше Al Arabiya оприлюднила основні положення меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Документ передбачає відновлення судноплавства в регіоні, поступове скасування санкцій проти Тегерана, розмороження іранських активів та масштабне фінансування відновлення країни після досягнення остаточних домовленостей між сторонами.

Читайте також:

Теги: Іран війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віддати останню шану загиблим прийшли їхні рідні та близькі, друзі, колеги, побратими, керівники органів влади та місцевого самоврядування, мешканці міста
Харків попрощався з рятувальниками, які загинули через повторний удар РФ (фото)
Сьогодні, 18:19
Мета заборони – «забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних та спеціальних об’єктів»
Окупанти заборонили вночі їздити на мотоциклах у Криму: причина
Вчора, 17:36
Дронарі української армії паралізували автошляхи, що з'єднують Крим і Херсонщину
Сили оборони повідомляють про скорочення штурмів ворога на півдні через українські удари
12 червня, 15:52
Ціна на нафту знизилася
Ціни на нафту впали на тлі заяв Трампа про близьку угоду з Іраном
12 червня, 01:34
В Україні триває 1568-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року
10 червня, 08:38
Президент Куби Мігель Діас-Канель та його родина потрапили під санкції США
США запровадили санкції проти президента Куби та родини Кастро
5 червня, 08:54
Юсов наголосив, що Кремль змушений постійно шукати нові способи поповнення війська через великі втрати на фронті
Додатковий виклик для Путіна. Українська розвідка повідомила про проблеми окупантів на фронті
1 червня, 19:45
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
19 травня, 20:47
Вивезення урану з Ірану технічно можливе, але залежить від багатьох інших факторів
Іран погодився передати запаси збагаченого урану Росії в межах мирної угоди зі США – ЗМІ
19 травня, 06:21

Політика

Зеленський розповів про посилення ППО і плани в Брюсселі
Зеленський розповів про посилення ППО і плани в Брюсселі
Путін зустрівся з главою МЗС Туреччини на саміті в Казані
Путін зустрівся з главою МЗС Туреччини на саміті в Казані
Президент США розкрив, що може врятувати Іран від нових ударів
Президент США розкрив, що може врятувати Іран від нових ударів
Кабмін ухвалив нові пільги для звільнених з російського полону
Кабмін ухвалив нові пільги для звільнених з російського полону
Європа почала будувати міст до Кремля – Reuters
Європа почала будувати міст до Кремля – Reuters
Прем'єрка Італії розкрила частину плану майбутніх переговорів з Росією
Прем'єрка Італії розкрила частину плану майбутніх переговорів з Росією

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Сьогодні, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Сьогодні, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua