Президент США розкрив, що може врятувати Іран від нових ударів

Трамп дав зрозуміти, що майбутнє Тегерана залежить від його готовності відмовитися від ядерних амбіцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що подальший розвиток подій навколо Ірану залежатиме від позиції самого Тегерана. За словами американського лідера, влада Ісламської Республіки повинна визначитися зі своїми пріоритетами та переглянути підхід до ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на запитання щодо Ірану та перспектив мирного врегулювання, президент США вкотре поставив під сумнів необхідність розвитку іранської ядерної програми. «Я кажу їм: у вас, мабуть, треті за величиною запаси нафти у світі. Навіщо вам, чорт забирай, ядерна програма?» – заявив Трамп.

Американський президент наголосив, що Іран має достатньо природних ресурсів для забезпечення власного економічного розвитку та не потребує ядерних проєктів для вирішення енергетичних питань.

Окремо Трамп торкнувся теми заморожених іранських активів, які перебувають під контролем західних держав. За його словами, питання їхнього можливого повернення є доволі простим.

«Ми забрали багато їхніх грошей. Це не наші гроші, це їхні гроші, які були заморожені у певний момент. Думаю, нам доведеться їх повернути. Якщо ми цього не зробимо, ніхто більше не інвестуватиме в долар», – сказав глава Білого дому.

Водночас президент США не уточнив, коли саме може бути ухвалене рішення щодо розблокування активів та які умови повинна виконати іранська сторона. Крім того, Трамп заявив, що світ не може допустити гуманітарної катастрофи в Ірані.

«Ви збираєтеся дозволити 91 мільйону людей померти від голоду?» – зазначив він.

Під час спілкування з журналістами американський лідер також не виключив своєї особистої участі у церемонії підписання майбутньої мирної угоди з Іраном. На запитання, чому він не планує залишатися на церемонію підписання документа, Трамп відповів коротко: «Можливо, залишуся».

Нагадаємо, раніше Al Arabiya оприлюднила основні положення меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Документ передбачає відновлення судноплавства в регіоні, поступове скасування санкцій проти Тегерана, розмороження іранських активів та масштабне фінансування відновлення країни після досягнення остаточних домовленостей між сторонами.