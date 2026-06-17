США приховали від Ізраїлю текст угоди з Іраном

Адміністрація Трампа побоювалася, що документ можуть оприлюднити раніше офіційного оголошення

Ізраїль досі не отримав текст нової угоди між США та Іраном, хоча звертався до Вашингтона з відповідним запитом. Однією з причин відмови стали побоювання американської сторони щодо можливого витоку змісту документа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, уряд Ізраїлю попросив адміністрацію президента США Дональда Трампа надати для ознайомлення текст домовленостей з Іраном. Однак у Вашингтоні відмовили союзнику в такому доступі.

Як повідомило джерело CNN, однією з причин такого рішення стало занепокоєння Білого дому, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може оприлюднити документ до його офіційної публікації.

Першим про запит Ізраїлю та відмову США повідомило ізраїльське видання i24 News. Водночас американський чиновник поставив під сумнів цю інформацію.

«Сполучені Штати продовжували тісну координацію з нашими регіональними партнерами, включаючи Ізраїль, протягом усіх переговорів», – заявив посадовець.

Під час пресконференції в понеділок увечері Нетаньягу фактично підтвердив, що ізраїльська сторона не володіє повною інформацією про зміст майбутньої угоди. «Ми досі не знаємо, якою буде угода», – сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.

Водночас він визнав, що між ним і президентом США не завжди існує повне порозуміння щодо ключових питань регіональної безпеки.

Нагадаємо, США та Іран досягли домовленостей у формі меморандуму про взаєморозуміння, який має стати основою для подальших переговорів щодо іранської ядерної програми. Документ також передбачає відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства та запуск 60-денного переговорного процесу між сторонами.

Як відомо, Ізраїль не брав участі в переговорах між США та Іраном. Після оголошення про досягнення меморандуму ізраїльська влада заявила, що документ не накладає на неї жодних зобов'язань і не змінює підходів країни до іранської ядерної загрози.