Сі Цзіньпін відмовився від виступу на Генасамблеї ООН: чим це добре для США

Як відомо, китайський лідер зустрінеться з Трампом 24 вересня у Вашингтоні

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін не планує відвідувати Нью-Йорк для виступу на щорічній Генеральній Асамблеї ООН під час свого майбутнього візиту до Сполучених Штатів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За даними чотирьох дипломатичних джерел, китайський керівник обмежить свою поїздку виключно двосторонньою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, яка запланована на 24 вересня.

Пекін вирішив не відправляти передову групу до Нью-Йорка та відмовився від участі в загальних дебатах ООН, які розпочнуться 22 вересня. У Білому домі офіційно підтвердили проведення зустрічі лідерів двох держав 24 вересня, проте відмовилися коментувати інші деталі графіка китайського лідера. Експерти зазначають, що рішення відмовитися від виступу в ООН позбавляє Пекін можливості публічно продемонструвати власне бачення глобального порядку на тлі поточних міжнародних конфліктів за участю США.

«Сі має прилетіти, ймовірно, пізно 23 вересня – він не бере участі в Генеральній Асамблеї ООН – і вилетить 25-го. У нього буде лише один день зустрічей у Білому домі 24-го числа», – розповів один із співрозмовників, які коментували маршрут на умовах анонімності.

Колишній заступник держсекретаря США Річард Стенгел зауважив: «Це втрачена можливість для Сі, оскільки Китай позиціонує себе як великого прихильника Статуту ООН та бастіон глобального управління, поки США втягнуті у війну в Ірані та відступають на міжнародному фронті. Для адміністрації Трампа це перевага в тому сенсі, що не буде контрасту між світовою державою, яка ніби підтримує ООН, та ідеєю «Америка понад усе»».

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує збільшити фінансування програм із протидії впливу Китаю у світі. На ці ініціативи можуть спрямувати сотні мільйонів доларів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір виділити $175,8 млн для заміни застарілих підводних телекомунікаційних кабелів у країнах Карибського басейну та Центральної Америки.

До цього Китай оголосив про створення міжнародної організації зі співробітництва у сфері штучного інтелекту, до якої вже увійшли 29 країн. У Пекіні заявляють, що вона має сприяти розвитку технологій, однак аналітики розглядають новий альянс як спробу протистояти технологічному впливу США.