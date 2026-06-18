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США розкрили текст меморандуму з Іраном: що передбачає документ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США розкрили текст меморандуму з Іраном: що передбачає документ
США знімають морську блокаду Ірану впродовж 30 днів із моменту набрання чинності меморандумом
фото ілюстративне

Американський чиновник: угода «буквально ні до чого не зобов'язує» – але добра поведінка Ірану буде винагороджена

Американські посадовці на правах анонімності оприлюднили повний текст проєкту меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який має стати основою для врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Припинення вогню та 60 днів на фінальну угоду

Згідно з документом, США та Іран негайно припиняють усі військові операції на всіх фронтах, зокрема в Лівані, та зобов'язуються надалі не застосовувати силу одне проти одного. Сторони мають укласти остаточну угоду протягом 60 днів – з можливістю продовження за взаємною згодою.

«Я думаю, що з тексту цієї угоди буде дуже зрозуміло, що вона буквально ні до чого не зобов'язує, але, звичайно, якщо іранці зроблять багато добра, то ми хочемо винагородити цю добру поведінку та змінити їхні стосунки з Близьким Сходом та світом», – зазначив американський високопосадовець.

Блокада, Ормуз і нафта

США знімають морську блокаду Ірану впродовж 30 днів із моменту набрання чинності меморандумом. Іран зобов'язується відкрити Ормузьку протоку для комерційного судноплавства – рух відновиться негайно, а до довоєнних обсягів повернеться протягом 30 днів після завершення розмінування.

Окремий пункт стосується іранської нафти. Вашингтон видасть дозволи на її експорт одразу після підписання меморандуму – ще до офіційного скасування санкцій. Американський чиновник пояснив логіку: «Президент, Сполучені Штати, вся команда погодилися, що абсурдно запроваджувати санкції проти іранської нафти таким чином, щоб їм все ще дозволялося продавати цю нафту. Ми просто надаємо Китаю велику знижку. Ми зупиняємо цей процес».

Санкції, $300 млрд і ядерна програма

Документ передбачає поетапне скасування всіх санкцій проти Ірану – як американських, так і тих, що пов'язані з рішеннями Ради Безпеки ООН та МАГАТЕ. Швидкість їх скасування залежатиме від прогресу в ядерному питанні: «Послаблення санкцій та ядерні питання пов'язані, і тією мірою, якою ви будете діяти в ядерних питаннях, ви отримаєте послаблення санкцій», – уточнив чиновник.

США та їхні партнери зобов'язуються розробити план відновлення іранської економіки на суму щонайменше $300 млрд.

Іран підтверджує відмову від створення ядерної зброї. Накопичені запаси збагаченого урану будуть утилізовані або розбавлені під контролем МАГАТЕ. До укладення фінальної угоди Іран заморожує ядерну програму на нинішньому рівні, а США не вводять нових санкцій і не нарощують військову присутність у регіоні. Фінальна угода має бути закріплена окремою обов'язковою резолюцією Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, меморандум між США та Іраном підписали 14 червня у Швейцарії – від американської сторони підпис поставив віцепрезидент Джей Ді Венс. Ізраїль відмовився виконувати документ.

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Теги: Ізраїль МАГАТЕ Вашингтон президент розмінування військові чиновник Меморандум експорт санкції Джей Ді Венс

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