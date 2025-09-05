Угорщина відповіла на звинувачення Трампа щодо закупівлі російської нафти

Сійярто назвав «лицемірами» тих, хто закликає Угорщину перестати імпортувати нафту з Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна купує нафту у Російської Федерації, бо «не має іншого вибору». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг угорського міністра.

За словами глави МЗС, нафту можна купувати там, «де є фізична можливість». Угорщина імпортує нафту з Росії через нафтопровід «Дружба».

«Угорщина співпрацює з Росією з погляду безпеки поставок, пояснюється тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу у збільшенні потужності газопроводів у Південно-Східній Європі, а Хорватія не збільшила потужність альтернативного трубопроводу, що веде до нас, але збільшила транзитний збір за транспортування до п’ятикратного рівня, що перевищує європейські показники», – каже він.

Сійярто назвав «лицемірами» тих, хто закликає Угорщину перестати імпортувати нафту з Росії, адже ці люди нібито самі імпортують російську нафту, тільки таємно. «Серед тих, хто найгучніше критикує Угорщину та Словаччину за їхні закупівлі нафти, є значна кількість тих, хто також купує російську нафту, тільки обхідним шляхом, через певні азійські країни. Вони роблять це для того, щоб мати змогу купувати дешевшу нафту», – заявив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини. Однак є умова – вони мають бути не російськими.

До слова, президент США Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту.