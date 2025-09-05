Головна Світ Економіка
Угорщина відповіла на звинувачення Трампа щодо закупівлі російської нафти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Угорщина відповіла на звинувачення Трампа щодо закупівлі російської нафти
За словами міністра, Угорщина співпрацює з Росією з погляду «безпеки поставок»
фото: Facebook/Szijjártó Péter

Сійярто назвав «лицемірами» тих, хто закликає Угорщину перестати імпортувати нафту з Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна купує нафту у Російської Федерації, бо «не має іншого вибору». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг угорського міністра.

За словами глави МЗС, нафту можна купувати там, «де є фізична можливість». Угорщина імпортує нафту з Росії через нафтопровід «Дружба».

«Угорщина співпрацює з Росією з погляду безпеки поставок, пояснюється тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу у збільшенні потужності газопроводів у Південно-Східній Європі, а Хорватія не збільшила потужність альтернативного трубопроводу, що веде до нас, але збільшила транзитний збір за транспортування до п’ятикратного рівня, що перевищує європейські показники», – каже він.

Сійярто назвав «лицемірами» тих, хто закликає Угорщину перестати імпортувати нафту з Росії, адже ці люди нібито самі імпортують російську нафту, тільки таємно. «Серед тих, хто найгучніше критикує Угорщину та Словаччину за їхні закупівлі нафти, є значна кількість тих, хто також купує російську нафту, тільки обхідним шляхом, через певні азійські країни. Вони роблять це для того, щоб мати змогу купувати дешевшу нафту», – заявив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини. Однак є умова – вони мають бути не російськими.

До слова, президент США Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту.

