Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Критику на адресу Трампа озвучила і його колишня союзниця та близька соратниця
У США республіканці та демократи та навіть колишні прихильники адміністрації Білого дому виступили з різкою критикою останніх заяв президента Дональда Трампа щодо Ірану, назвавши його риторику небезпечною та неприйнятною. Про це пише Sky News, передає «Главком».
Сенатор-демократ Берні Сандерс заявив: «Це маячня небезпечної та психічно неврівноваженої людини».
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер також різко висловився: «Трамп говорить, як незграбний божевільний».
Критику озвучила і колишня союзниця Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.
«Це не те, що ми обіцяли американському народу… Це не робить Америку знову великою, це зло», – написала Грін.
Вона також пов’язала напруження в регіоні з діями США та Ізраїлю, заявивши, що війна вплинула на судноплавство в Ормузькій протоці, та поставила під сумнів необхідність участі США у війні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп використав ненормативну лексику, звертаючись до Ірану з вимогою розблокувати Ормузьку протоку, яка є стратегічним морським шляхом для транспортування нафти і газу з Персидської затоки.
«Вівторок в Ірані стане Днем електростанцій і Днем мостів – усе в одному флаконі. Нічого подібного ще не було!!!. Відкривайте цю **бану протоку, божевільні виродки, або будете жити в пеклі – просто дивіться!», – написав він.
Коментарі — 0