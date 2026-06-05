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Вашингтон відхрестився від сценарію силового захоплення Гренландії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вашингтон відхрестився від сценарію силового захоплення Гренландії
США закликали не сприймати буквально слова Трампа про Гренландію
фото: Reuters

У команді американського президента запевняють, що Європа надто буквально сприйняла заяви про контроль над островом

Погрози президента США Дональда Трампа щодо анексії Гренландії та можливого застосування військової сили були неправильно сприйняті європейськими союзниками. Насправді американський лідер ніколи не планував військового вторгнення на арктичний острів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

Таку заяву зробив посол США при Європейському Союзі Ендрю Паздер під час Брюссельського форуму економічної безпеки.

За словами дипломата, резонансні висловлювання Трампа були покликані привернути увагу до стратегічної важливості Гренландії для безпеки Заходу, а не свідчили про наміри застосувати силу.

«Ви отримуєте капучино заради кави, а не заради пінки. Тож давайте зосередимося на каві, а не на пінці. А велика частина цього – це пінка», – пояснив Паздер.

Посол закликав європейських партнерів звертати увагу насамперед на безпекові питання в Арктиці, а не на емоційну складову політичних заяв.

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має велике значення для національної безпеки США та повинна перебувати під американським контролем. Такі висловлювання викликали занепокоєння в Данії та низці європейських країн.

Водночас останніми місяцями з'являлися повідомлення про наміри Вашингтона розширити свою присутність у регіоні. За даними ЗМІ, США ведуть переговори щодо створення нових об'єктів у Гренландії для спостереження за активністю Росії та Китаю в Арктиці.

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Теги: Гренландія Данія США

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