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Президент Румунії зробив неочікуваний вибір прем'єра

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Румунії зробив неочікуваний вибір прем'єра
Еуджен Томак має лише 10 днів, щоб сформувати Кабмін і заручитися підтримкою парламенту
фото: Inquam Photos

Главою уряду став депутат Європарламенту Еуджен Томак, який народився на Одещині

Президент Румунії Нікушор Дан призначив прем'єр-міністром депутата Європейського парламенту та свого радника Еуджена Томака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Digi24.

Призначення відбулося майже через місяць після відставки попереднього глави уряду Іліє Боложана. За словами президента, під час переговорів між політичними партіями виникли серйозні суперечності, через що сформувати стабільну коаліцію не вдалося.

«Я доручаю Еуджену Томаку сформувати уряд на посаді прем’єр-міністра. Це важливий момент. (...) У ході цього процесу між партіями коаліції виникли напруження, які посилилися», – заявив Нікушор Дан.

Президент пояснив, що вирішив зробити ставку на кандидата, який не пов'язаний із жодною парламентською партією.

«Я обрав людину, незалежну від партій, але таку, що має необхідний досвід для обговорення з партіями, оскільки для цього потрібен консенсус і політичний досвід», – зазначив він.

Сам Томак після призначення заявив, що має намір сформувати технічний уряд із фахівців, а не представників політичних сил.

Згідно з румунським законодавством, новий прем'єр має 10 днів для формування складу Кабінету міністрів та отримання вотуму довіри в парламенті.

Еуджен Томак є депутатом Європарламенту та входить до політичної групи Renew Europe. Він народився неподалік Ізмаїла в Одеській області, а в юному віці переїхав до Румунії.

Нагадаємо, після відставки Іліє Боложана румунські політичні сили протягом кількох тижнів вели консультації щодо формування нового уряду. Переговори супроводжувалися розбіжностями між партіями щодо майбутнього складу Кабінету міністрів та політичного курсу країни.

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Теги: Румунія уряд

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