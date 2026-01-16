Посольство України в Ірані припинило роботу через безпекову ситуацію

Громадян закликали дотримуватися раніше оприлюднених інструкцій

Посольство України в Ірані тимчасово призупинило роботу через загострення безпекової ситуації. Про це повідомили в Посольстві України в Ісламській Республіці Іран.

У дипустанові зазначили, що про відновлення діяльності, подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково. Громадян закликали дотримуватися раніше оприлюднених інструкцій та не наражати себе на небезпеку.

«Про відновлення діяльності Посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково. Просимо Вас дотримуватися інструкцій, опублікованих раніше та не наражати себе на небезпеку», – йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства закордонних справ України, станом на листопад 2025 року в Ірані перебувають менше ніж тисяча громадян України – приблизно близько 800 осіб

Варто зазначити, що на тлі загострення ситуації з безпекою в Ірані одразу кілька європейських країн, а саме Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян терміново покинути територію Ісламської Республіки.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.