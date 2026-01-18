Чим підкупити Трампа? Росіяни знайшли ще один екзотичний спосіб

У центрі Москви продаються дерев'яні матрьошки, що зображують Путіна та Трампа

У РФ планують бренд ікри імені Трампа

Російські виробники заявили про плани зареєструвати бренд ікри на честь президента США Дональда Трампа, після того, як спецпредставник США Стів Віткофф нібито передав американському лідеру ящик цього делікатесу. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

За повідомленнями російських джерел, Віткофф скуштував делікатес під час обіду у московському ресторані, і ікра настільки справила на нього враження, що йому подарували повний ящик для Трампа.

Варто зазначити, що у різні роки російські джерела згадували про ексклюзивні сувеніри, предмети мистецтва та декоративні вироби, які нібито передавалися американській стороні під час неформальних контактів або візитів.

Нагадаємо, Віткофф розповів, що передав Дональду Трампу подарунок від диктатора Володимира Путіна. Йдеться про персональний портрет, що написаний одним із провідних російських художників.

Згодом стало відомо, що на портреті Трамп піднімає кулак на сцені передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у липні 2024 року. На цій картині зображено момент після невдалої спроби замаху на життя президента США.