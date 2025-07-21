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Трамп вимагає, щоб клуб НФЛ повернув собі стару назву, яка була визнана расистською

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Трамп вимагає, щоб клуб НФЛ повернув собі стару назву, яка була визнана расистською
Раніше Трамп вимагав повернути колишнє ім'я бейсбольній команді «Клівленд Гардіанс»
фото: Reuters

Трамп хоче, щоб клуб «Вашингтон» повернув собі історичну назву «Редскінз»

Президент США Дональд Трамп закликав клуб Національної футбольної ліги (НФЛ) «Вашингтон» повернути історичну назву «Редскінз». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Команда «Вашингтон Коммандерс» виступає у лізі НФЛ з американського футболу.

«Я можу ввести проти них обмеження: якщо вони не повернуть собі колишню назву «Вашингтон Редскінз» і не позбудуться безглуздого прізвиська «Вашингтон Коммандерс», я не укладу з ними угоду на будівництво стадіону у Вашингтоні», – написав президент США у соцмережі Truth Social.

Відкриття нового стадіону планується у 2030 році.

Клуб носив назву «Редскінз» з 1933-го, проте відмовився від неї у 2020 році на тлі протестів. Активісти стверджували, що слово «Редскінз» (яке дослівно означає «Червоношкірі») є расистською образою для корінного населення США. Пізніше команда змінила назву на «Коммандерс».

Раніше Трамп також вимагав повернути колишнє ім'я бейсбольній команді «Клівленд Гардіанс». Раніше вона називалася «Клівленд Індіанс».

Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив із публічною заявою, висловивши підтримку захисниці збірної Англії з футболу Джесс Картер.

Картер раніше поскаржилася на численні расистські образи на її адресу під час чемпіонату Європи.

«Я глибоко засмучений образами на адресу Джесс Картер. Расизму немає місця ні у футболі, ні у суспільстві. Завдяки службі захисту соціальних мереж ФІФА ми допомогли боротися з подібними зловживаннями на кількох турнірах… У цьому випадку ми запропонуємо нашу підтримку у будь-яких необхідних подальших діях, а також поділимося даними для вжиття відповідних заходів щодо будь-яких порушників», – заявив Інфантіно.

Теги: американський футбол Дональд Трамп

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