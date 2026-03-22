Іран відмовляється капітулювати у війні зі США – WP

Надія Карбунар
Частково закривши Ормузьку протоку, Іран прагне зробити цю агресію надзвичайно дорогою для агресорів
Іранський режим хоче зробити війну дуже дорогою для США та Ізраїлю

Іран відкидає спроби знайти дипломатичний вихід із війни, розпочатої США та Ізраїлем. Це пов'язано з владою, яку він має над Ормузькою протокою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Іранський та європейські дипломати, а також арабський чиновник розповіли виданню, що замість капітуляції Тегеран посилює напади на своїх сусідів. Він розраховує, що зможе посилити глобальні економічні труднощі швидше, ніж адміністрація президента США Дональда Трампа зможе їх усунути за допомогою військової сили.

Влада над Ормузькою протокою

Небажання Ірану капітулювати пов'язане з владою, яку він має над Ормузькою протокою, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок палива.

За словами іранського дипломата, частково закривши протоку, Іран прагне «зробити цю агресію надзвичайно дорогою для агресорів».

«Ми самотужки протистоїмо найбільшій військовій супердержаві в історії», – наголосив він.

Арабський чиновник та європейські дипломати зазначили, що лідери Ірану розглядають свою здатність контролювати протоку та протистояти натиску США та Ізраїлю як короткострокову перемогу.

«Доки існує цей режим, він може сіяти терор у регіоні, тероризувати міжнародні ринки цінами на нафту та газ. Так, саме це для них і є перемога. Вони не відчувають жодного тиску, щоб вести переговори», – підкреслив один із європейських дипломатів, який працює в Перській затоці.

США не здатні повалити уряд Ірану

Джерела видання розповіли, що минулого тижня офіційні особи Катару та Оману почали контактувати з Іраном щодо можливого перемир’я. Вони дійшли висновку, що навіть переважна військова сила США та Ізраїлю не зможе повалити іранський уряд у найближчому майбутньому.

Іран відповів, що погодиться на переговори лише за умови, що США та Ізраїль першими припинять атаки.

«Іран не буде готовий припинити атаки на американські інтереси, якщо Вашингтон не погодиться на низку гарантій «ненападу», включаючи грошову компенсацію за збитки, пов’язані з війною», – сказав він.

За словами одного з європейських чиновників, який раніше працював в Ірані, серія вбивств високопоставлених іранських чиновників також відбила у Тегерана бажання вести переговори.

Цей чиновник зазначив, що, зокрема, вбивство Ларіджані (секретар Ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані, – ред.) підірвало перспективи переговорів, оскільки саме він мав унікальні якості для налагодження діалогу із Заходом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану. 

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. 

Читайте також

CNN: Трамп проходить найважче випробування у війні з Іраном
CNN: Трамп проходить найважче випробування у війні з Іраном
19 березня, 01:45
Джо Кент наголосив, що не може підтримувати військову операцію проти Ірану
Голова контртерористичного центру США йде у відставку через війну на Близькому Сході
17 березня, 18:27
Раніше міністр війни США Піт Гегсет заявив, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зазнав поранення
«Ніхто його не показав». Трамп сумнівається, що новий лідер Ірану живий
15 березня, 01:55
Володимир Зеленський зустрівся з Резою Пахлаві
Президент зустрівся з спадкоємним принцом Ірану (відео)
13 березня, 19:57
Нещодавно Трамп заявив, що війна з Іраном може скоро закінчитися
Війна на Близькому Сході. США повідомили, скільки цілей уразили в Ірані
10 березня, 11:17
Через війну на Близькому Сході та відмову від російського газу Європа різко збільшує залежність від дорогого зрідженого газу
Загострення навколо Ірану різко ускладнило закупівлі газу в Європі
5 березня, 12:41
Ізраїль ліквідував одного з командирів «Ісламського джихаду»
Ізраїль ліквідував одного з командирів «Ісламського джихаду»
3 березня, 07:16
Наїм Касем – лідер терористичного угруповання «Хезболла»
Ізраїль назвав наступну ціль після ліквідації Хаменеї
2 березня, 14:15
Королівство офіційно засудило іранські атаки, назвавши їх кричущим порушенням міжнародного права
Саудівська Аравія оголосила повну солідарність із союзниками у війні з Іраном
28 лютого, 13:46

Соціум

Іран відмовляється капітулювати у війні зі США – WP
Іран відмовляється капітулювати у війні зі США – WP
Росіяни активно шукають варіанти, як виїхати з країни в Google: що відомо
Росіяни активно шукають варіанти, як виїхати з країни в Google: що відомо
Залужний розповів про ризики великої війни на Близькому Сході
Залужний розповів про ризики великої війни на Близькому Сході
У Катарі військовий гелікоптер потрапив у аварію: є загиблі 
У Катарі військовий гелікоптер потрапив у аварію: є загиблі 
Похорон Патріарха всієї Грузії. Путін відправив свого спецпредставника
Похорон Патріарха всієї Грузії. Путін відправив свого спецпредставника
Удар по лікарні в Судані забрав життя понад 60 людей, серед загиблих – 13 дітей
Удар по лікарні в Судані забрав життя понад 60 людей, серед загиблих – 13 дітей

Новини

Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
