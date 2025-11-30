WSJ: Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду

Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду

Трамп запропонував Мадуро піти з посади добровільно

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро попередив, що Сполучені Штати можуть вдатись до силових заходів, якщо він не покине посаду добровільно, пише «Главком».

За інформацією The Wall Street Journal, лідери двох країн обговорили можливу амністію для Мадуро та його найближчого оточення в разі добровільної відставки.

Трамп зазначив, що будь-які дії, які порушують суверенітет Венесуели або створюють додаткову загрозу для стабільності в регіоні, не залишатимуться без відповіді.

Нагадаємо, Венесуела різко засудила заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї має вважатися «повністю закритим».

Заява Трампа була опублікована на його платформі Truth Social 29 листопада, де він звернувся до авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми з закликом вважати повітряний простір Венесуели «повністю закритим». Президент США не уточнив подробиць цього рішення.

Венесуельська влада відповіла, що така позиція є порушенням суверенітету країни та не має юридичної сили в рамках міжнародних норм.

Варто зазначити, за повідомленням Reuters, Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.

До слова, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців.