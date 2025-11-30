Головна Світ Політика
search button user button menu button

WSJ: Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
WSJ: Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду
Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду
фото з відкритих джерел

Трамп запропонував Мадуро піти з посади добровільно

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро попередив, що Сполучені Штати можуть вдатись до силових заходів, якщо він не покине посаду добровільно, пише «Главком».

За інформацією The Wall Street Journal, лідери двох країн обговорили можливу амністію для Мадуро та його найближчого оточення в разі добровільної відставки.

Трамп зазначив, що будь-які дії, які порушують суверенітет Венесуели або створюють додаткову загрозу для стабільності в регіоні, не залишатимуться без відповіді.

Нагадаємо, Венесуела різко засудила заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї має вважатися «повністю закритим».

Заява Трампа була опублікована на його платформі Truth Social 29 листопада, де він звернувся до авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми з закликом вважати повітряний простір Венесуели «повністю закритим». Президент США не уточнив подробиць цього рішення.

Венесуельська влада відповіла, що така позиція є порушенням суверенітету країни та не має юридичної сили в рамках міжнародних норм. 

Варто зазначити, за повідомленням Reuters, Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.

До слова, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31
Трамп: Якщо це також дозволить радикально лівим телеканалам розширитися, я буду дуже незадоволений. Особливо ABC та NBC...
Трамп виступив проти розширення телемереж, бо це посилить домінування «радикально лівих» медіа
24 листопада, 04:59
Мирний план розробляли спецпредставник Трампа Віткофф і російський посланник Дмитрієв
Трамп і Рубіо до останнього не знали про мирний план США: Bloomberg назвав авторів документа
23 листопада, 19:41
У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа
У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа
23 листопада, 04:19
Орбан: Війна шкодить бізнесу, тому її необхідно припинити якомога швидше
Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України
17 листопада, 01:14
Іноді здавалося, що Трамп заплющив очі, а часом йому було важко тримати їх відкритими
Білий дім пояснив зображення, на яких Трамп «спить» під час офіційного заходу
9 листопада, 16:59
Трамп: Африканерів, нащадків голландських, французьких і німецьких переселенців, вбивають і знищують, а їхні землі та ферми незаконно відбирають
США бойкотують саміт G20 у ПАР через дискримінацію білих громадян
8 листопада, 03:33
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
30 жовтня, 08:35
Трамп та Сі зустрілись вперше за шість років
Обстріл Запоріжжя та Київщини, зустріч Трампа та Сі: головне за ніч
30 жовтня, 05:53

Політика

WSJ: Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду
WSJ: Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду
Союзники Трампа розбігаються: ще один конгресмен-республікаць йде у відставку
Союзники Трампа розбігаються: ще один конгресмен-республікаць йде у відставку
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США: подробиці
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США: подробиці
Венесуела засудила заяву Трампа про закриття повітряного простору над країною
Венесуела засудила заяву Трампа про закриття повітряного простору над країною
Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці
Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці
WSJ дізнався, як Віткофф зривав постачання ракет Tomahawk Україні
WSJ дізнався, як Віткофф зривав постачання ракет Tomahawk Україні

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua