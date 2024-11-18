Стало відомо, кого Офіс президент відправить на переговори з командою Трампа

Україна активно працює над налагодженням зв'язків з людьми Трампа

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак незабаром вирушить до США на переговори з командою новообраного американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.

Як зазначають журналісти, українська влада вже активно працює над налагодженням контактів з ключовими людьми в команді Трампа.

«Деякі джерела стверджують, що голова Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом збирається до США, аби провести переговори з представниками новообраного президента. Офіційно цю інформацію в Офісі президента не коментують», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, CNN повідомляв, що мирна угода між Україною та РФ за посередництва Дональда Трампа може передбачати відмову Києва від претензій на Крим в обмін на повернення частини з решти окупованих територій.

Раніше Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN. Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити. Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Крім того, польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Зазначимо, що The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.