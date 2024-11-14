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Суд продовжив арешт підозрюваному у держзраді нардепу Шуфричу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд продовжив арешт підозрюваному у держзраді нардепу Шуфричу
Нестор Шуфрич у залі Шевченківського суду Києва, 14 листопада 2024 року
фото: Ліля Гончарук, Суспільне Новини

Захист нардепа клопотав про зміну запобіжного заходу і заявляв, що підозра Шуфричу не обґрунтована

Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича, якого звинувачують у держзраді. Він залишиться під арештом до 5 грудня. Про це повідомляє «Суспільне».

Захист нардепа клопотав про зміну запобіжного заходу і заявляв, що підозра Шуфричу не обґрунтована.

«Він 14 місяців в СІЗО, без обвинувального рішення. Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний, щоб виконувати свої рішення», – сказав адвокат.

Також сьогодні в Шевченківському суді розглядали запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича, Вʼячеслава Черепані. Він просив у суду цілодобовий домашній арешт. Прокурор своєю чергою заперечив.

«Підозра обґрунтована, ризики не зменшились. Тому запобіжний захід тримання під вартою варто продовжувати», – сказав він.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. 

До слова, народний депутат України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді і який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, як він заявив, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. Про це Шуфрич повідомив «Суспільному».

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Теги: Нестор Шуфрич державна зрада арешт прокурор адвокат батько підозра

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