Суд продовжив арешт підозрюваному у держзраді нардепу Шуфричу

Захист нардепа клопотав про зміну запобіжного заходу і заявляв, що підозра Шуфричу не обґрунтована

Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича, якого звинувачують у держзраді. Він залишиться під арештом до 5 грудня. Про це повідомляє «Суспільне».

Захист нардепа клопотав про зміну запобіжного заходу і заявляв, що підозра Шуфричу не обґрунтована.

«Він 14 місяців в СІЗО, без обвинувального рішення. Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний, щоб виконувати свої рішення», – сказав адвокат.

Також сьогодні в Шевченківському суді розглядали запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича, Вʼячеслава Черепані. Він просив у суду цілодобовий домашній арешт. Прокурор своєю чергою заперечив.

«Підозра обґрунтована, ризики не зменшились. Тому запобіжний захід тримання під вартою варто продовжувати», – сказав він.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

До слова, народний депутат України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді і який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, як він заявив, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. Про це Шуфрич повідомив «Суспільному».