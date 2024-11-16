Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон побоюється, що Трамп втягне Європу в торговельні війни – Bloomberg

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Макрон побоюється, що Трамп втягне Європу в торговельні війни – Bloomberg
Макрон заявив, що Трамп може спровокувати торговельну війну
фото з відкритих джерел

Президент Франції вважає, що політика Трампа може призвести до торговельної війни Європи та Китаю

Європейські країни можуть опинитися втягнутими в торговельні війни як з США, так і з Китаєм одночасно через економічну політику Дональда Трампа. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон під час засідання комісії з європейської конкурентоспроможності, повідомляє Bloomberg.

Він зазначив, що Європа «очевидно вступає в еру тарифних воєн», а новообраний президент США може «порушити ланцюги створення вартості між європейцями та американцями».

Трамп має намір ввести 10-20% мито на всі імпортні товари, а ще більші – на китайські. За словами Макрона, новий президент США може заявити європейцям: «Якщо ви будете більш лояльними, ми введемо мита на вас».

При цьому Європа вже ввела мита на китайські електромобілі, а Пекін у відповідь запровадив мита на європейські бренди бренді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном з Дональдом Трампом на тлі його перемоги на виборах президента США.

Також зауважимо, що президент Франції Макрон заявив, що після завершення війни в Україні є необхідність переосмислити відносини з Російською Федерацією та знайти новий підхід до організації європейського порядку.

До слова, Макрон виступив за припинення постачання Ізраїлю зброї для війни в Секторі Гази.

Читайте також:

Теги: Європа політика Еммануель Макрон президент Дональд Трамп Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нікол Пашинян вирішив змінити імідж вперше з 2018
Прем’єр Вірменії Пашинян кардинально змінив імідж (відео)
14 листопада, 20:33
Корабель берегової охорони Китаю блокує філіппінське судно Unaizah 4
Китай тисне на Філіппіни щодо територіальних поступок – Al Arabiya
13 листопада, 12:18
Дональд Трамп-молодший натякає, що Україна може втратити допомогу від США
Україна втратить допомогу від США? Син Трампа зробив заяву
10 листопада, 11:59
Європейський автопром та рітейл звільнять тисячі працівників – Euronews
Європейський автопром та рітейл звільнять тисячі працівників – Euronews
8 листопада, 13:52
Зеленський заявив, що витік секретної інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного
Зеленський про передачу ракет Tomahawk: Це була конфіденційна інформація між Україною та США
30 жовтня, 13:55
1000 грн не надто велика сума для допомоги, але в масштабах країни – значні витрати, вважають критики ініціативи
«Вовина тисяча»: мережа відреагувала на нову ініціативу Зеленського
26 жовтня, 22:28
ійськовий парад на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні, 15 квітня 2012 року
Розвідка повідомила, коли Росія почне застососувати військових КНДР на фронті
25 жовтня, 13:21
Кулеба про реакцію батьків на своє звільнення: «Це батьки, для них дитина завжди найкраща»
Кулеба розповів, як його звільнення з уряду травмувало його батьків
22 жовтня, 17:48
Зеленський: «Завтра я представлю План перемоги на засіданні Європейської ради»
Зеленський підтвердив, що завтра представить план перемоги на засіданні Європейської ради
16 жовтня, 15:59

Політика

Трамп заявив, що МВС та нову Нацраду США з енергетики очолить одна особа
Трамп заявив, що МВС та нову Нацраду США з енергетики очолить одна особа
Російські НПЗ закриваються через збитковість – Reuters
Російські НПЗ закриваються через збитковість – Reuters
Зеленський повідомив, коли говоритиме з Трампом про завершення війни
Зеленський повідомив, коли говоритиме з Трампом про завершення війни
Apple видалила новинний додаток з російського App Store на вимогу «Роскомнадзору»
Apple видалила новинний додаток з російського App Store на вимогу «Роскомнадзору»
Зеленський повідомив, як Колумбія допоможе реалізувати Формулу миру
Зеленський повідомив, як Колумбія допоможе реалізувати Формулу миру
«Ніхто не замерзне». Канцлер Австрії відреагував на газовий шантаж Кремля
«Ніхто не замерзне». Канцлер Австрії відреагував на газовий шантаж Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
73K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
9943
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
9939
Туреччина розгорнула в Егейському морі військові кораблі через непорозуміння
9320
Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
Вчора, 21:00
Імпорт електроенергії в Україну під загрозою – нардеп
Вчора, 17:15
Укрзалізниця отримала 1,7 млрд чистого прибутку: що тепер буде з переглядом тарифів?
Вчора, 13:42
Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Вчора, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Вчора, 07:04

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua