Макрон побоюється, що Трамп втягне Європу в торговельні війни – Bloomberg

Президент Франції вважає, що політика Трампа може призвести до торговельної війни Європи та Китаю

Європейські країни можуть опинитися втягнутими в торговельні війни як з США, так і з Китаєм одночасно через економічну політику Дональда Трампа. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон під час засідання комісії з європейської конкурентоспроможності, повідомляє Bloomberg.

Він зазначив, що Європа «очевидно вступає в еру тарифних воєн», а новообраний президент США може «порушити ланцюги створення вартості між європейцями та американцями».

Трамп має намір ввести 10-20% мито на всі імпортні товари, а ще більші – на китайські. За словами Макрона, новий президент США може заявити європейцям: «Якщо ви будете більш лояльними, ми введемо мита на вас».

При цьому Європа вже ввела мита на китайські електромобілі, а Пекін у відповідь запровадив мита на європейські бренди бренді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном з Дональдом Трампом на тлі його перемоги на виборах президента США.

Також зауважимо, що президент Франції Макрон заявив, що після завершення війни в Україні є необхідність переосмислити відносини з Російською Федерацією та знайти новий підхід до організації європейського порядку.

До слова, Макрон виступив за припинення постачання Ізраїлю зброї для війни в Секторі Гази.