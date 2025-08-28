Головна Світ Соціум
Загадкові смерті на курортному острові Таїланду: влада б'є на сполох

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Серія смертей туристів сколихнула популярний тайський острів
фото із відкритих джерел

На «Слоновому острові» Таїланду гинуть туристи

На популярному таїландському курортному острові Ко Чанг, що славиться своєю незайманою природою та білими піщаними пляжами, б'ють на сполох. За останні місяці на острові сталася загадкова серія смертей, яка викликала занепокоєння як серед місцевих жителів, так і серед туристів. Про це пише «Главком» із посиланням на Independent.

Зокрема, минулого тижня 68-річний швед помер, ймовірно, знепритомнівши на пляжі Ката, вибираючись із мілководдя. Тим часом тіло 28-річного громадянина США було виявлено на популярному туристичному пляжі Патонг на Пхукеті. Раніше цього місяця на пляжі Ката втопилася 10-річна канадська дівчинка, наступного дня після того, як її родина приїхала на Пхукет у відпустку.

35-річний громадянин Росії потонув під час нічного купання зі своєю партнеркою в Саку. Як повідомляють місцеві ЗМІ, коли пара зайшла в море, їх швидко забрала велика хвиля. Росіянин відштовхнув свою 25-річну партнерку у безпечне місце, але його самого забрало течією.

Один із найбільш резонансних випадків стався з 29-річним австралійським туристом, якого знайшли мертвим у готельному номері. Його смерть розслідується, і влада обіцяє надати повну інформацію після завершення слідства. Ці події викликали занепокоєння з приводу безпеки на острові, особливо після того, як минулого року інший турист загинув у схожих обставинах.

Острів Ко Чанг, що в перекладі означає «Слоновий острів», є другим за величиною островом Таїланду після Пхукета і приваблює мільйони відвідувачів щорічно. Це місце, де гори вкриті тропічними лісами, а берегова лінія прикрашена мальовничими пляжами та водоспадами, що робить його ідеальним для відпочинку та дайвінгу.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, влада Ко Чанга офіційно визнала, що за останні вісім місяців на острові загинули вісім туристів. Ця цифра є аномально високою для такого відносно невеликого курорту. Серед причин смерті називають випадкові утоплення та падіння, проте точні обставини багатьох інцидентів залишаються нез'ясованими.

Місцева влада закликає туристів бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час перебування на острові. Збільшення кількості загиблих є серйозним викликом для репутації Ко Чанга як безпечного туристичного напрямку. Наразі триває розслідування всіх обставин цих трагічних інцидентів.

Однак висока вологість та південно-західний мусон створюють непередбачувані погодні умови для відпочиваючих у Таїланді у дощові місяці року.

За словами офіційних осіб, більшість утоплень відбувається у перші п'ять хвилин, а брак рятувальників та затримка рятувальних операцій посилюють ситуацію, повідомляють місцеві ЗМІ. На цьому тлі влада Таїланду почала проводити кампанії з інформування громадськості на курортах і пляжах, щоб уникнути подальших трагедій.

Крім того, пляжі Пхукета зіткнулися з ще однією загрозою: після злив на берег викидаються отруйні морські слимаки «Блакитний дракон» . Ці схожі на покемонів істоти яскраво-синього кольору, що живляться медузами, що жалять, можуть викликати сильний біль, опіки і висип при контакті. 

Раніше у Іспанії влада тимчасово закрила деякі популярні пляжі, зокрема в районі Коста-Бланка, після появи там отруйних морських слимаків, відомих як «блакитні дракони» (Glaucus atlanticus). За інформацією місцевої влади та ЗМІ, ці істоти, попри свій невеликий розмір, несуть серйозну загрозу для людей. До слова, популярний курорт Іспанії нещодавно сколихнули напади на туристок.

Теги: Таїланд пляжі смерть розслідування

