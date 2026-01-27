Головна Світ Політика
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі
Глава Білого дому подякував венесуельській владі за «потужний гуманітарний жест»
фото: Getty Images

За останні тижні у Венесуелі було звільнено понад сотню політичних в'язнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела звільняє своїх політичних ув'язнених прискореними темпами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Я радий повідомити, що Венесуела звільняє своїх політичних в'язнів швидкими темпами, і ці темпи зростатимуть найближчим часом. Я хотів би подякувати керівництву Венесуели за згоду на цей потужний гуманітарний жест», – зазначив він.

Венесуельська правозахисна організація Foro Penal повідомляла, що за останні тижні в країні було звільнено понад сотню політв'язнів на тлі тиску з боку США.

Нагадаємо, виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з різкою критикою на адресу Вашингтона, закликавши іноземні держави припинити втручання у внутрішні справи країни. Під час звернення до працівників нафтової галузі в штаті Ансоатегі вона наголосила, що венесуельські політики мають самостійно вирішувати існуючі розбіжності та конфлікти без сторонніх наказів.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон фактично бере під контроль енергетичні ресурси Венесуели після нещодавнього повалення режиму диктатора Ніколаса Мадуро. Він пообіцяв, що найближчим часом країна отримуватиме більше грошей, ніж за останні два десятиріччя.

Теги: Дональд Трамп Венесуела політв'язні

