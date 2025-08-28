Головна Світ Економіка
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
Цей виняток стосується каменів, які вже перебували за межами Росії до певних дат

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, що дозволяє імпорт деяких алмазів російського походження, передає «Главком».

Ліцензія, підписана директором Управління з контролю за іноземними активами Бредлі Смітом, встановлює такі умови:

  • Алмази вагою 1 карат і більше, які були за межами Росії після 1 березня 2024 року, можна ввозити до США до 1 вересня 2026 року.
  • Алмази вагою 0,5 карата, які перебували за межами Росії після 1 вересня 2024 року, також можуть бути імпортовані.

Заборона на ввезення алмазів, які перебували в Росії або були вивезені з неї після цих дат, залишається чинною.

Як повідомлялося, американська нафтова корпорація ExxonMobil веде переговори з російською «Роснефтью» про можливе відновлення роботи над проєктом «Сахалін-1». За даними джерел The Wall Street Journal, високопоставлений керівник компанії обговорив це питання, яке може бути реалізоване, якщо уряди США і Росії дадуть «зелене світло» в рамках мирного процесу, інформує «Главком».

Як відомо, переговори очолює старший віцепрезидент Exxon Ніл Чепмен. Джерела повідомляють, що гендиректор компанії Даррен Вудс обговорював можливе повернення до Росії з Дональдом Трампом. Компанія отримала від уряду США дозвіл на ведення переговорів із російськими партнерами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 15 серпня підписав указ, що потенційно дозволяє іноземним інвесторам, зокрема американській Exxon Mobil, повернути свої частки у нафтово-газовому проєкті «Сахалін-1», повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ є продовженням указу від жовтня 2022 року, коли управління «Сахалін-1» було передано дочірній структурі «Роснефти» – Sakhalinmorneftegaz-shelf. Тоді Exxon, яка володіла 30% акцій і була оператором проєкту, повністю вийшла з нього, списавши $4,6 млрд.

Нові правила передбачають, що іноземні акціонери, які прагнуть повернутися, мають сприяти зняттю західних санкцій, укласти контракти на постачання необхідного імпортного обладнання та перевести кошти на рахунки проєкту.

