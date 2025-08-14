Головна Світ Політика
Чи підпишуть Трамп і Путін документ за підсумками саміту? Відповідь Кремля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Чи підпишуть Трамп і Путін документ за підсумками саміту? Відповідь Кремля
Місцем проведення зустрічі Трампа та Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска
фото: reuters

За словами Пєскова, під час спільної пресконференції з Трампом Путін «окреслить те коло домовленостей, порозумінь, яких йому вдасться досягти»

За підсумками переговорів російського диктатора Володимира Путіна з американським лідером Дональдом Трампом на Алясці не планується підписання будь-яких документів. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає «Главком».

За словами представника Кремля, під час спільної пресконференції з Трампом Путін «окреслить те коло домовленостей, порозумінь, яких йому вдасться досягти».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

