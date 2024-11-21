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Вартість Bitcoin вперше перевищила $96 тисяч

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вартість Bitcoin вперше перевищила $96 тисяч
Ціна криптовалюти зросла більш ніж удвічі
фото з відкритих джерел

З моменту виборів у США у біржові фонди, що працюють з біткойнами, в США було вкладено понад $4 млрд

Вартість Bitcoin вперше перевищила $96 тис. під час торгів, оскільки інвестори сподіваються на більш лояльну політику щодо криптовалют за нового президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Цього року вартість криптовалюти зросла більш ніж удвічі. Зокрема, за два тижні після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США кількість прихильників криптовалют збільшилася приблизно на 40%.

Під час передвиборчої кампанії Трамп висловлював підтримку цифровим активам, обіцяючи зробити США «криптостолицею світу» та накопичити національний резерв біткойнів.

З моменту виборів у біржові фонди, що працюють з біткойнами, в США було вкладено понад $4 млрд.

Нагадаємо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення першої в історії Білого дому посади, присвяченої виключно політиці в галузі криптовалют.

До слова, мільярдер Ілон Маск пообіцяв скоротити сотні федеральних агенцій у США, але попросив дати знати, якщо під скорочення потраплять важливі витрати. У соцмережі X бізнесмен, який очолить структуру зі скорочення бюджетних видатків при адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що складе список найдурніших витрат бюджету США.

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Теги: криптовалюта США вибори у США Дональд Трамп Біткоїн

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