Іран пригрозив ударами по інфраструктурі Перської затоки у відповідь на ультиматум Трампа

Іванна Гончар
Іран попередив про можливі удари по енергетичній, ІТ- та опріснювальній інфраструктурі в регіоні
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Іранська сторона заявляє, що Ормузька протока наразі залишається відкритою для судноплавства, окрім суден, пов’язаних із «ворогами Ірану»

Іран заявив, що може завдати ударів по енергетичній, водній та іншій критичній інфраструктурі країн Близького Сходу у відповідь на ультиматум президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Зокрема, спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що об’єкти в регіоні можуть стати цілями у разі атаки на Іран.

«Критична, а також енергетична і нафтова інфраструктури по всьому регіону будуть вважатися законними цілями. Вони будуть безповоротно знищені», – написав він.

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) також заявили, що у разі ударів по іранській енергетиці під прицілом опиняться об’єкти США та їхніх союзників у регіоні.

«Якщо загрози США щодо електростанцій Ірану будуть реалізовані… Ормузька протока буде повністю закрита і не буде відкрита доти, доки наші зруйновані електростанції не будуть відновлені», – йдеться у заяві.

Також Іран попередив про можливі удари по енергетичній, ІТ- та опріснювальній інфраструктурі в регіоні.

Водночас іранська сторона заявляє, що Ормузька протока наразі залишається відкритою для судноплавства, окрім суден, пов’язаних із «ворогами Ірану».

Раніше Дональд Трамп висунув ультиматум Тегерану, вимагаючи протягом 48 годин «повністю і без загроз» відкрити Ормузьку протоку. У разі відмови він пригрозив «знищити» іранські електростанції, «починаючи з найбільшої».

Читайте також

Українсько-російські переговори, схоже, зайшли в глухий кут
Війна в Ірані. Серед головних переможців – Росія
3 березня, 12:47
Американський лідер стверджував, що його промова буде довгою
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
24 лютого, 10:43
Трамп повторив тезу, що війни не сталося б, якби він був президентом
Президент США дуже коротко згадав про війну в Україні
25 лютого, 05:44
Приблизно 30 000 німців не можуть евакуюватися через закриття повітряного простору на Близькому Сході
МЗС Німеччини заявило про неможливість евакуації з Близького Сходу
2 березня, 08:51
Глава Білого дому погодився на діалог з Іраном, але не уточнив термінів
США заявляють, що війна з Іраном не буде безкінечною
2 березня, 20:08
Як-130 – російський навчально-бойовий літак, призначений для підготовки пілотів сучасних винищувачів і виконання бойових завдань
Ізраїльський F-35 вперше збив літак російського виробництва над Тегераном
4 березня, 11:35
У столиці пролунали потужні вибухи, зокрема в районі аеропорту Мехрабад
Ізраїль розпочав нову хвилю ударів по Тегерану
7 березня, 01:27
Ізраїль увійшов у нинішню війну з Іраном вже з обмеженими запасами перехоплювачів
ЗМІ: В Ізраїля закінчуються перехоплювачі балістики
15 березня, 10:25
«Я довіряю президенту»: Венс ухилився від запитань про свою минулу критику війни з Іраном
«Я довіряю президенту»: Венс ухилився від запитань про свою минулу критику війни з Іраном
17 березня, 04:59

Іран пригрозив ударами по інфраструктурі Перської затоки у відповідь на ультиматум Трампа
Іран пригрозив ударами по інфраструктурі Перської затоки у відповідь на ультиматум Трампа
Глава дипломатії ЄС провела переговори з Іраном та країнами Близького Сходу
Глава дипломатії ЄС провела переговори з Іраном та країнами Близького Сходу
Трамп назвав нового ворога Америки після падіння режиму в Ірані
Трамп назвав нового ворога Америки після падіння режиму в Ірані
США передумали списувати штурмовик A-10 та назвали його головну перевагу
США передумали списувати штурмовик A-10 та назвали його головну перевагу
Пропагандистка Симоньян заявила, що її дитина невиліковно хвора
Пропагандистка Симоньян заявила, що її дитина невиліковно хвора
Молдова зробила крок до виходу з СНД: рішення парламенту
Молдова зробила крок до виходу з СНД: рішення парламенту

Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Сьогодні, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
