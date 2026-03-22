Іран пригрозив ударами по інфраструктурі Перської затоки у відповідь на ультиматум Трампа

Іран попередив про можливі удари по енергетичній, ІТ- та опріснювальній інфраструктурі в регіоні

Іранська сторона заявляє, що Ормузька протока наразі залишається відкритою для судноплавства, окрім суден, пов’язаних із «ворогами Ірану»

Іран заявив, що може завдати ударів по енергетичній, водній та іншій критичній інфраструктурі країн Близького Сходу у відповідь на ультиматум президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Зокрема, спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що об’єкти в регіоні можуть стати цілями у разі атаки на Іран.

«Критична, а також енергетична і нафтова інфраструктури по всьому регіону будуть вважатися законними цілями. Вони будуть безповоротно знищені», – написав він.

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) також заявили, що у разі ударів по іранській енергетиці під прицілом опиняться об’єкти США та їхніх союзників у регіоні.

«Якщо загрози США щодо електростанцій Ірану будуть реалізовані… Ормузька протока буде повністю закрита і не буде відкрита доти, доки наші зруйновані електростанції не будуть відновлені», – йдеться у заяві.

Раніше Дональд Трамп висунув ультиматум Тегерану, вимагаючи протягом 48 годин «повністю і без загроз» відкрити Ормузьку протоку. У разі відмови він пригрозив «знищити» іранські електростанції, «починаючи з найбільшої».