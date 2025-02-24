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Зеленський про спілкування з Трампом на G7: Це була дуже гарна розмова

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський про спілкування з Трампом на G7: Це була дуже гарна розмова
Володимир Зеленський на засіданні G7
фото: скріншот з відео

Зеленський: Ми дуже сподіваємося на те, що Сполучені Штати продовжать підтримку на зразок інших партнерів

Президент Володимир Зеленський назвав «гарною» розмову з американським лідером Дональдом Трампом у межах засідання країн G7. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Європейську правду».

«Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова в рамках засідання країн «великої сімки» під керівництвом Канади», – сказав Зеленський.

Також Зеленський подякував Канаді за організацію цієї зустрічі.

«Ми дуже сподіваємося на те, що Сполучені Штати продовжать підтримку на зразок інших партнерів. Звісно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами», – наголосив президент.

Нагадаємо, у понеділок, 24 лютого, лідери країн G7 за участю України провели засідання онлайн під головуванням прем'єра Канади Трюдо. 

До слова, Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент

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