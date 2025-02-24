Макрон спіймав Трампа на брехні щодо грошей для України

Макрон спростував слова Трампа щодо грошей «в борг» для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа нібито дає у борг гроші Україні. Однак, президент Франції Еммануель Макрон відразу йому запечерив. Це сталося під час їхньої спільної конференції, повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію.

«Щоб ви розуміли, Європа позичає гроші Україні. Вони отримують свої гроші назад», – заявив Трамп.

Очільник Франції одразу зупинив свого колегу, і швидко заперечив фразу, що Європа «просить гроші назад». Він пояснив, що «багато грошей є дійсно в кредит, але й велика частина є грантів та фінансової допомоги».

Макрон також пояснив, що заморожені російські активи поки що не можна конфіскувати, оскільки це суперечить міжнародному праву.

«Ми вже використовуємо доходи від заморожених активів для забезпечення позик, узгоджених на G7. У нас є 230 млрд заморожених активів у Європі, російських активів, але це не як застава кредиту, тому що це не наша власність. Тому вони заморожені», – наголосив Макрон. Він також підкреслив, що першочерговою є компенсація Україні за втрати, завдані російською війною.

Трамп ж додав, що вони вже говорять щодо заморожених активів РФ і все є на «переговорному столі».

Нагадаємо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у конференції G7 та провів зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Так, Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції.

Згодом на пресконференції президент США Дональд Трамп відмовився називати очільника РФ Володимира Путіна диктатором. «Я не використовую ці слова необдумано», – заявив американський президент Дональд Трамп на початку розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, коли журналісти попросили уточнити, чи вважає він Путіна диктатором.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором «у якийсь момент».