Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон спіймав Трампа на брехні щодо грошей для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Макрон спіймав Трампа на брехні щодо грошей для України
Раніше Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції
фото: Reuters

Макрон спростував слова Трампа щодо грошей «в борг» для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа нібито дає у борг гроші Україні. Однак, президент Франції Еммануель Макрон відразу йому запечерив. Це сталося під час їхньої спільної конференції, повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію.

«Щоб ви розуміли, Європа позичає гроші Україні. Вони отримують свої гроші назад», – заявив Трамп. 

Очільник Франції одразу зупинив свого колегу, і швидко заперечив фразу, що Європа «просить гроші назад». Він пояснив, що «багато грошей є дійсно в кредит, але й велика частина є грантів та фінансової допомоги».

Макрон також пояснив, що заморожені російські активи поки що не можна конфіскувати, оскільки це суперечить міжнародному праву.

«Ми вже використовуємо доходи від заморожених активів для забезпечення позик, узгоджених на G7. У нас є 230 млрд заморожених активів у Європі, російських активів, але це не як застава кредиту, тому що це не наша власність. Тому вони заморожені», – наголосив Макрон. Він також підкреслив, що першочерговою є компенсація Україні за втрати, завдані російською війною.

Трамп ж додав, що вони вже говорять щодо заморожених активів РФ і все є на «переговорному столі».

Нагадаємо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у конференції G7 та провів зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Так, Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції.

Згодом на пресконференції президент США Дональд Трамп відмовився називати очільника РФ Володимира Путіна диктатором. «Я не використовую ці слова необдумано», – заявив американський президент Дональд Трамп на початку розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, коли журналісти попросили уточнити, чи вважає він Путіна диктатором.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором «у якийсь момент»

Читайте також:

Теги: кредит Європа Дональд Трамп гроші Еммануель Макрон президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Говорити про результати переговорів не просто рано, а зовсім рано
Трамп перервав дипломатичну ізоляцію Путіна. Що це означає для України
13 лютого, 18:55
Зеленський пропонує транспортувати до Європи газ із Азербайджану
Україна готова транспортувати газ до Європи. Зеленський назвав умову
25 сiчня, 17:58
У квітні минулого року ВПС Ізраїлю зняли з озброєння системи Patriot
США відправляють близько 90 ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну – Axios
29 сiчня, 04:15
Зеленський показав журналістам, які корисні копалини захопили росіяни
Росіяни розробляють корисні копалини на окупованих територіях: Зеленський розкрив деталі
8 лютого, 16:52
Міноборони: Проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»
Військові відреагували на проєкт «Контракт 18-24», представлений Міноборони
12 лютого, 02:14
Трамп може використовувати важелі впливу для тиску на європейських союзників у питаннях торгівлі та безпеки
США можуть вивести війська з країн Балтії на вимогу Путіна – FT
17 лютого, 21:38
Європейські військові будуть розміщені не вздовж лінії зіткнення
Скільки військових Європа може відправити до України: деталі від WP
17 лютого, 19:29
Трамп у короні на фоні міста
«Довгих літ королю». Білий дім «коронував» Трампа
19 лютого, 23:52
Лула да Сілва закликав Трампа поважати партнерів
Президент Бразилії незадоволений, що Трамп «вдає імператора»
21 лютого, 08:53

Політика

Макрон спіймав Трампа на брехні щодо грошей для України
Макрон спіймав Трампа на брехні щодо грошей для України
Макрон і Трамп трималися за руки під час зустрічі (відео)
Макрон і Трамп трималися за руки під час зустрічі (відео)
Трамп відмовився назвати Путіна диктатором
Трамп відмовився назвати Путіна диктатором
Повернення територій України та миротворці ЄС. Які нові заяви зробив Трамп
Повернення територій України та миротворці ЄС. Які нові заяви зробив Трамп
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
Трамп повідомив, коли зустрінеться із Зеленським для підписання угоди щодо копалин
Трамп повідомив, коли зустрінеться із Зеленським для підписання угоди щодо копалин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
12K
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
11K
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
8118
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua