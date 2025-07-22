РФ пошкодила торговельний центр у Сумах: серед поранених – дитина

Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків у Сумах

За медичною допомогою звернулися 12 осіб у Сумах

Пізно ввечері 21 липня російська терористична армія вдарила керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок чого є пошкодження, поранено людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію.

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Поранено трьох людей, з них – одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб.

Окупанти пошкодили п'ять багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговельний центр

Нагадаємо, вечері 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по Сумах. За повідомленням ОВА, під ударом опинився Ковпаківський район. Як зазначили в Сумській ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.