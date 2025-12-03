Головна Світ Політика
Папа Римський звернувся до Трампа на тлі військової операції проти Венесуели

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Понтифік закликав Дональда Трампа не намагатися скинути Ніколаса Мадуро силою
Президент США заявляв, що удари по Венесуелі розпочнуться «найближчим часом»

Папа Лев XIV закликав США не продовжувати військову операцію проти Венесуели. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Понтифік порекомендував адміністрації Трампа «шукати діалог», щоб уникнути ескалації. «Існує небезпека, ймовірність того, що можуть бути вжиті заходи, проведена операція, включаючи вторгнення на територію Венесуели. Я знову вважаю, що краще шукати діалог в умовах цього тиску, включаючи економічний тиск, але шукати інший спосіб досягти змін, якщо саме це вирішать зробити Сполучені Штати», – сказав він.

Президент США Дональд Трамп останнім часом посилив свою риторику проти режиму очільника Венесуели Ніколаса Мадуро, наказавши закрити повітряний простір над південноамериканською країною.

Тим часом представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Трамп «вжив безпрецедентних заходів для припинення наркотероризму», але не відповіла безпосередньо на слова Папи Римського.

«Усі ці рішучі удари були спрямовані проти визнаних наркотерористів, які привозять смертельну отруту на наші береги, і президент продовжуватиме використовувати всі засоби американської влади, щоб зупинити наплив наркотиків у нашу країну», – зазначила Келлі.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що удари американської армії по об’єктах на території Венесуели розпочнуться «найближчим часом». «Ми почнемо завдавати цих ударів і на суші. Ми знаємо, де вони живуть. Ми знаємо, де живуть злочинці, і ми почнемо це робити найближчим часом», – повідомив Трамп.

До слова, американські законодавці з обох партій заявили про намір домогтися голосування в Конгресі щодо воєнних повноважень, якщо президент Дональд Трамп продовжить агресію проти Венесуели без належного схвалення.

Теги: Дональд Трамп Папа Римський Венесуела

