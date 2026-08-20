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Українська Fire Point будує в Данії завод із виробництва ракетного палива

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Українська Fire Point будує в Данії завод із виробництва ракетного палива
Fire Point запускає виробництво в Данії
фото з відкритих джерел

Вартість проєкту наразі перевищує €150 млн

Українська компанія Fire Point розширює власні виробничі потужності за кордоном. Про це пише «Главком» із посиланням на Vector.

Її місцева філія Fire Point Rocket Technologies, яка підпорядковується материнській компанії в Україні, будує в Данії завод із виробництва твердого ракетного палива. Підприємство покликане забезпечити потреби самої Fire Point, а також потенційно постачати продукцію іншим виробникам.

Початково будівництво заводу оцінювали у €50 млн, однак згодом вартість проєкту зросла і наразі перевищує €150 млн. Компанія вже отримала всі необхідні дозволи для запуску. За словами операційного директора Fire Point В’ячеслава Бондарчука, підприємство матиме значні обсяги виробництва.

Водночас CEO та CTO Fire Point Ірина Терех зазначила, що спроможності компанії та української армії варто оцінювати загальними потенціалами, а не кількістю окремих ракет, додавши, що наразі українська армія не має масштабної спроможності завдавати ударів по Москві з точністю та без можливості перехоплення таких цілей.

Нагадаємо, українська оборонно-технологічна компанія Fire Point завершує розроблення двох типів балістичних ракет, які можуть бути готові до застосування вже цієї осені.

За словами генеральної й технічної директорки Fire Point Ірини Терех, ідеться про тактичну ракету FP-7 із дальністю 200 км і бойовою частиною 150 кг, а також про далекобійну FP-9, яка здатна нести 800 кг вибухівки на відстань до 855 км – у зоні її ураження опиняться об'єкти у глибокому тилу Росії, включно з Москвою. FP-7 вже на стадії сертифікації й проходить випробувальні запуски в умовах реальних бойових дій.

Як відомо, ще в лютому Fire Point вперше представила ракету FP-9, здатну досягти Москви, а вже в червні компанія показала відео перших випробувань FP-7.

Теги: Данія Україна

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