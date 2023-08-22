Тренування українців на F-16. Зеленський розповів про домовленості з Грецією

Афіни доєдналися до авіаційної коаліції

Греція долучиться до навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом.

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Український лідер поінформував грецького прем’єра про ситуацію на полі бою, про удари російських терористів і про можливості України щодо відновлення глобальної безпеки та територіальної цілісності.

Крім того, Зеленський обговорив із Міцотакісом оборонні потреби нашої країни та назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення агресії РФ.

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«Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 21 серпня Зеленський відвідав саміт щодо Балкан у грецьких Афінах.

Як повідомлялося, 20 серпня Зеленський та перша леді прибули до Нідерландів із робочим візитом. Глава держави наголосив, що головною темою його поїздки стане постачання літаків F-16 для України.

До слова, у межах робочого візиту до Королівства Данія Зеленський відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил Fighter Wing Skrydstrup та ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16.