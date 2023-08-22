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Тренування українців на F-16. Зеленський розповів про домовленості з Грецією

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тренування українців на F-16. Зеленський розповів про домовленості з Грецією
Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом
фото: Офіс президента України

Афіни доєдналися до авіаційної коаліції

Греція долучиться до навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом.

Український лідер поінформував грецького прем’єра про ситуацію на полі бою, про удари російських терористів і про можливості України щодо відновлення глобальної безпеки та територіальної цілісності.

Крім того, Зеленський обговорив із Міцотакісом оборонні потреби нашої країни та назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення агресії РФ.

«Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 21 серпня Зеленський відвідав саміт щодо Балкан у грецьких Афінах. 

Як повідомлялося, 20 серпня Зеленський та перша леді прибули до Нідерландів із робочим візитом. Глава держави наголосив, що головною темою його поїздки стане постачання літаків F-16 для України.

До слова, у межах робочого візиту до Королівства Данія Зеленський відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил Fighter Wing Skrydstrup та ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16.

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Теги: Греція винищувач Володимир Зеленський

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