Вибори в Молдові: закордонні дільниці для голосування масово мінують

Повідомлення про мінування надійшли щодо дільниць у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте

Молдовська влада підготувалась до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, «щоб виборчий процес не постраждав»

На низці закордонних виборчих дільниць для голосування на парламентських виборах у Молдові у неділю повідомили про нібито мінування. Як пише «Главком», про це повідомило молдовське Міністерство закордонних справ.

За інформацією МЗС Молдови, повідомлення про мінування надійшли щодо дільниць у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте.

«Попередження про мінування почалися саме так, як і попереджала влада раніше, що це станеться в межах втручання Російської Федерації у виборчий процес у Республіці Молдова», – ідеться в повідомленні.

Відомство додало, що молдовська влада підготувалась до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, «щоб виборчий процес не постраждав».

«Камери спостереження за виборчими процесами, розміщені у виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишалися неушкодженими до відновлення виборчих процесів», – додали в МЗС Молдови.

Нагадаємо, явка на парламентських виборах у Молдові 28 вересня досягла мінімального порогу. До 14:35 у країні та за її межами проголосувала рівно третина молдавських громадян з правом голосу – 33,33%. Таким чином, вибори можна вважати такими, що відбулися.

Як відомо, президентка Молдови Мая Санду сьогодні, 28 вересня, взяла участь у парламентських виборах і звернулася до громадян країни із закликом прийти на дільниці.

Після голосування Мая Санду наголосила, що Молдова перебуває в небезпеці, і закликала виборців зробити свідомий вибір, який визначить майбутнє країни.

До слова, сьогодні, 28 вересня, у Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки.