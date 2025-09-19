Головна Країна Політика
У Польщі експрем'єр різко висловився про Зеленського: реакція України

glavcom.ua
У Польщі експрем’єр різко висловився про Зеленського: реакція України
Лешек Міллер різко висловився про президента України під час інтерв’ю польському Radio Zet
фото: PAP, Reuters

Експрем’єр Польщі Лешек Міллер назвав президента України «типовою російською онучею», на що в МЗС України відреагували як на неприйнятну заяву

Колишній прем’єр-міністр Польщі Лешек Міллер в інтерв’ю Radio Zet різко висловився про президента України Володимира Зеленського, звинувативши його у поширенні російської пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Лешека Міллера польському Radio Zet.

Лешек Міллер, прем’єр-міністр Польщі у 2001–2004 роках, у інтерв’ю заявив, що мета Зеленського – «викликати колективну збройну реакцію НАТО». Також Міллер прокоментував висловлювання президента України щодо того, що Польща «не зможе врятувати своїх людей» у разі масованої атаки.

«Це типова «російська онуча»… Людина, яка поширює російську пропаганду й каже, що Польща беззахисна, є «російською онучею», – сказав Міллер.

На заяву польського експрем’єра відреагувало посольство України у Польщі, назвавши її «провокаційною та неприйнятною» і наголосивши на необхідності збереження взаємної поваги та довіри між країнами.

Нагадаємо, що наступного тижня відбудуться переговори міністрів оборони країн Європейського Союзу. Чиновники говоритимуть про створення «стіни дронів» уздовж східного кордону блоку. 

Зустріч анонсував європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Він повідомив агентству, що деякі країни ЄС ще минулого тижня обговорювали ідею оборонної лінії проти дронів, а виконавчий орган ЄС тепер прагне швидко втілити цю концепцію в реальність.

Польська влада доручила перевірити майже 4 тис. захисних споруд у зв’язку з порушенням повітряного простору країни російськими дронами. 

Нагадаємо, Зеленський порівняв вторгнення дронів у Польщу з окупацією Криму. Глава України підкреслив, що за допомогою своєї атаки на Польщу росіяни хотіли побачити, на що готові країни НАТО політично і фізично.

